Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda 2 bin 431 sözleşmeli personel belirlendi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlıkta göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli personelin başvuru değerlendirme sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Bakan Yanık, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Bakanlıkta göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli personelin başvuru değerlendirme sürecinin sonuçlandığını duyurdu. Bakan Yanık açıklamasında "Ne dediysek o! Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi. Personelimizin başvuru değerlendirme süreci tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına bu gece Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilirler" ifadelerini kullandı.