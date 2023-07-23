Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin'de Genç Kızın Mağazada Darbedilmesiyle İlgili Hukuki Süreçlere Müdahil Olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin'de genç kızın mağazada darbedilmesiyle ilgili tüm hukuki süreçlere müdahil olunacağını ve konunun yakından takip edileceğini bildirdi. Kadını darbeden şahıs gözaltına alınmış, saldırıya uğrayan kadının ise tedavi süreci hastanede devam etmektedir. Bakanlığımız mağdur kadın ve ailesiyle görüşülerek gerekli psikososyal mesleki çalışmalarıyla mağdurun yanında olacaktır. Bakanlığımız olayla ilgili tüm hukuki süreçlere müdahil olup konuyu yakından takip edecektir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin'de, genç kızın mağazada darbedilmesiyle ilgili tüm hukuki süreçlere müdahil olunacağını ve konunun yakından takip edileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mersin'de iş yerinde nişanlısını darbeden kişinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bakanlığa bağlı Mersin İl Müdürlüğünün hemen harekete geçerek, Emniyet güçlerinin olaydan haberdar edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kadını darbeden şahıs gözaltına alınmış, saldırıya uğrayan kadının ise tedavi süreci hastanede devam etmektedir. Bakanlığımız mağdur kadın ve ailesiyle görüşülerek gerekli psikososyal mesleki çalışmalarıyla mağdurun yanında olacaktır. Bakanlığımız olayla ilgili tüm hukuki süreçlere müdahil olup konuyu yakından takip edecektir."