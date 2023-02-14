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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Kimliği bilinmeyen 282 çocuğumuz bulunmaktadır

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Kimliği bilinmeyen 282 çocuğumuz bulunmaktadır

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kimliği tespit edilen çocuk sayısın 1114, tespit edilemeyen çocuk sayısının ise 282 olduğunu duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kimliği tespit edilen çocuk sayısın 1114, tespit edilemeyen çocuk sayısının ise 282 olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1396 kayıtlı çocuğumuz, hastanede tedavisi devam eden 721 çocuk bulunmaktadır. 167 çocuk tedavisinin ardından Bakanlığımızın ilgili birimlerine teslim edilerek kurum bakımı altına alınmıştır. 508 çocuğumuz ise başvurucuların kimlik kontrolleri ve doğrulaması yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilmiştir. Kimliği tespit edilen 1114 çocuğumuz, kimliği bilinmeyen 282 çocuğumuz bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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