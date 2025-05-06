Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile YÖK İşbirliğine Gidecek

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar işbirliği protokolü imzaladı. YÖK Başkanı Özvar, protokolle iki kurumun şiddetle mücadeleden kadın ve engelli bireylerin yükseköğretime erişimine, sosyal hizmet projelerinden akademiye geniş yelpazede işbirliği yapacağını belirtti.

Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığındaki imza töreninde yaptığı konuşmada, protokolün, üniversitelerin birikimiyle politika geliştirme süreçlerini güçlendireceğini ifade etti.

Göktaş, "85 milyon vatandaşımıza ulaşan hizmetlerimizi, akademik destekle daha etkili ve kapsayıcı hale getirmeyi önemsiyoruz. Bu hizmetleri geliştirirken bilimsel verilerden, akademik çalışmalardan ilham alıyoruz. Protokol, çalışma alanlarımıza bilimsel ve yapısal katkı sunacak yeni bir zemin hazırlıyor" dedi.

Özvar da protokolün üniversiteler ve toplum arasındaki bağı kuvvetlendireceğini belirtti. Özvar, "Özellikle kız çocuklarının desteklenmesi, yaşlı ve engelli bakımı gibi alanlarda uzman yetiştirilmesine yönelik programlar teşvik edilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesini "Türkiye'nin geleceğine yönelik güçlü bir vizyonun ifadesi olduğunu" söyleyen Özvar, şunları kaydetti:

"Aile, toplumun temeli ve taşıyıcısıdır. Bu çerçevede üniversitelerimize önemli görevler düşmektedir. Evlilik öncesi eğitimden aile içi iletişim becerilerine, kuşaklar arası bağların güçlendirilmesinden bağımlılıkla mücadeleye kadar pek çok başlıkta üniversitelerimiz hem bilimsel araştırmalarıyla hem de doğrudan toplumla temas eden etkinlikleriyle sürece katkı sunmalıdır. İmzaladığımız protokol bu katkıyı kurumsal bir çerçeveye kavuşturacaktır."