Aile Bakanlığı ile RTÜK Arasında "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü" İmzalanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile RTÜK arasında "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalanacak. 5 yıl boyunca yürürlükte olacak protokol kapsamında “ailelerin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık ve bağımlılık sorunlarına ilişkin farkındalığı artırıcı, aileyi destekleyici programlarla, çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması ve sağlıklı gelişimine” yönelik içerikler hazırlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile RTÜK arasında "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalanacak. 5 yıl boyunca yürürlükte olacak protokol kapsamında "ailelerin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık ve bağımlılık sorunlarına ilişkin farkındalığı artırıcı, aileyi destekleyici programlarla, çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması ve sağlıklı gelişimine" yönelik içerikler hazırlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) arasında aile bütünlüğünün korunması, korunmaya yardıma ve bakıma muhtaç aile fertleri ile çocuklarına her türlü maddi, manevi ve sosyal destek sağlamak amacıyla gerekli planlamaların yapılması, eğitim faaliyetleri ve programlar hazırlanarak uygulanması amacıyla 28 Eylül'de İstanbul'da "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalanacak. Ebeveynlerin dijital platformları doğru kullanımına yönelik farkındalık çalışmalarının oluşturulması amacıyla hayata geçirilen "Gözünden Sakındığını Dijitalden Sakın" Projesinin lansmanı da yapılacak.

İmza törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılacak. Protokole ilişkin bakanlıktan yapılan açıklama ise şöyle:

"ÇOCUKLARIN HER TÜRLÜ İHMAL VE İSTİSMARDAN KORUNMASI VE SAĞLIKLI GELİŞİMİNE YÖNELİK İÇERİKLER HAZIRLANACAK"

"5 yıl boyunca yürürlükte olacak protokol kapsamında ailelerin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık ve bağımlılık sorunlarına ilişkin farkındalığı artırıcı, aileyi destekleyici programlarla, çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması ve sağlıklı gelişimine yönelik içerikler hazırlanacak.

Kadına karşı her türlü şiddet ve ayrımcılığı önlemek, engelli bireylerin eğitimini, istihdamını ve toplumsal hayata katılmalarını destekleyici programlarla, aktif yaşlanma bağlamında, yaşlıların toplumla bütünleşmesini, boş zamanlarının etkili bir biçimde değerlendirmesini destekleyici programlar ve şehit yakınları ve gazilerin sosyal ve kültürel bakımdan desteklenmesi amacıyla çalışmalar yürütülecek. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültürünü geliştirecek programlar hazırlanacak.

Protokol kapsamında yayın kuruluşlarının ailenin korunması ve güçlendirilmesi bağlamında aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar ile şehit yakınları ve gazilere yönelik kamusal sorumluluk anlayışıyla yayın yapması önerilecek ve teşvik edilecek.

"GÖZÜNDEN SAKINDIĞINI DİJİTALDEN SAKIN" PROJESİNİN LANSMANI YAPILACAK

İmza töreninde ayrıca ebeveynlerin ve toplumun, çocuklarla ilgili tüm paylaşımlarda daha dikkatli olmalarını teşvik etmeyi ve dijital mahremiyet konusunda bilinçli bir tutum geliştirilmesini amaçlayan 'Gözünden Sakındığını Dijitalden Sakın' Projesinin de lansmanı yapılacak.

Bakanlığın 'eğitim ailede başlar' ilkesini temel alarak, ebeveynlerin çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşma eyleminin artışına dikkat çeken projeyle, ailelerin bu eylemi neden gerçekleştirdikleri, etkileri ve sonuçlarının derinlemesine incelenmesi amaçlanıyor. Projeyle toplumda dijital mahremiyet konusunda farkındalık oluşturulması, ebeveynlerin ve toplumun, çocuklarla ilgili tüm paylaşımlarda daha dikkatli olmalarının teşvik edilmesi ve dijital mahremiyet konusunda bilinçli bir tutum geliştirilmesi hedefleniyor.

2 yıl sürecek proje kapsamında ebeveynlerin dijital platformları doğru kullanımına yönelik farkındalık çalışmaları oluşturularak, çocuk ihmal ve istismarını önlemeye yönelik çalışmalar yürütülecek. Ebeveynlerin ve bireylerin, kişisel bilgilerini ve görsellerini sosyal medyada daha sorumlu bir şekilde paylaşmaları teşvik edilecek.

Projenin tanıtım toplantısında Bakanlık ve RTÜK tarafından dijital mahremiyet farkındalığı oluşturmak için hazırlanan 'Yeni Medya; Kişisel Veri Gizliliği ve Dijital Dünya Farkındalığı' konulu kısa filmin gösterimi yapılacak.

Proje kapsamında ayrıca akademisyen, yazar, dijital platform Türkiye temsilcileri, fenomenler, ebeveynler ve sanatçıların katılımıyla çalıştaylar düzenlenecek. Çalıştaylar sonucundaki raporlarla oluşturulan eylem planı ve kılavuz yayımlanacak."