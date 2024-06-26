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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gençlik Kamplarına 14 Bin 441 Çocuk Katıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen gençlik kamplarına bugüne kadar 14 bin 441 çocuk katıldı. Kamplar çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle çocukların tatil dönemlerini değerlendirmelerini sağlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, koruma ve bakım altındaki çocuklar için her yıl düzenlediği gençlik kamplarına bugüne kadar 14 bin 441 çocuk katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde yıl boyunca çeşitli aralıklarla doğa ve deniz temalı gençlik kampları düzenleniyor.

Kamplar sayesinde çocuklar, tatil dönemlerini çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendiriyor.

Uzman eğiticiler eşliğinde çeşitli eğitimlerin verildiği gençlik kamplarında, deniz ve havuz etkinliği, at biniciliği, dağ bisikleti, paintball, el sanatları, geziler, halk oyunları, ip parkuru, kano, mangala, matrak, mini golf, okçuluk, rafting, sokak oyunları ve spor faaliyetleri de gerçekleştiriliyor.

Yaz ve kış olarak iki bölümden oluşan, tiyatro ve müzik etkinleri, trekking gibi kültürel aktivitelerin de yer aldığı gençlik kamplarından bugüne kadar koruma ve bakım altındaki 14 bin 441 çocuk faydalandı.

Bu yılın kış döneminde Osmaniye Aslantaş Doğa Kampı ve Mersin Silifke Deniz Kampı'ndan toplam 278 çocuk yararlanırken, 2024 yaz dönemi için Hatay Arsuz ve Mersin Silifke Deniz kampları ile Samsun Nebiyan, Ladik ve Sakarya Pamukova Doğa kamplarının da planlamaları yapılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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