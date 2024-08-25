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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gaziantep'te 'Çocuk Kampı' düzenleyecek

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Gaziantep'te düzenlenecek olan 'Çocuk Kampı'nda çocukların görüşleri alınarak hizmetlerin değerlendirilmesi yapılacak.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te 'Çocuk Kampı' düzenleyecek. Kampta, kuruluş bakımı hizmetinden yararlanan çocukların görüşleri alınarak, bakanlık tarafından sunulan hizmetlerin son durumu değerlendirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 26-30 Ağustos'ta Gaziantep'te düzenlenecek olan kampa, çocuk bakım kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan çocukların yanı sıra bakım personeli, meslek elemanı, geçmişte kurum bakımından yararlanmış yetişkin bireyler ile Bakanlık personeli katılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen kampta, ileride uygulanacak olan hizmetlerin planlaması yapılacak. Aynı zamanda kurum bakımı hizmetinden yararlanmış yetişkin rol model kişiler ile koruma ve bakım altında olan çocuklar bir araya gelerek bilgi-deneyim paylaşımında bulunacak. Öte yandan, bakım personeline ve meslek elemanlarına süpervizyon ve çeşitli eğitimler verilecek.

Kampta, Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Kocaeli, Sivas, Muğla, Mersin, Konya, Trabzon, Samsun ve Niğde'nin dahil olduğu 12 ilden belirli sayıda çocuklar, bakım personeli, meslek elemanı ve Bakanlık personeli olmak üzere toplamda 95 kişinin yer alması bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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