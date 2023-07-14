Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Dolandırıcılara Karşı Uyarıda Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Bankası adı altında 'evlilik kredisi' vaadiyle para toplayan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Bakanlık, sahte internet sayfası üzerinden para toplayan şahıslara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti ve hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Bankası adı altında "evlilik kredisi" vaadiyle para toplayan dolandırıcılara karşı vatandaşı uyardı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aile ve Gençlik Bankası adı altında vatandaşlarımıza 'evlilik kredisi' vaadiyle sahte bir internet sayfası üzerinden para toplayan şahıslara kesinlikle itibar etmeyiniz! Bakanlığımız ve yetkili diğer kurumların resmi sayfalarından açıklanmayan hiçbir başvuruyu dikkate almayınız. Vatandaşlarımızı dolandırmayı amaçlayan sahte internet sayfası ve bu internet sayfası ilgilileri hakkında hukuki süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.