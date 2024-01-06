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Yavuz Selim Kıran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Yavuz Selim Kıran atandı. Ayrıca, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek görevden alınırken, yerine Prof. Dr. Semih Ekercin getirildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Yavuz Selim Kıran atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama ve görevden alma kararlarına göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Yavuz Selim Kıran atandı. Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek görevden alınırken, yerine Prof. Dr. Semih Ekercin getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yavuz Selim Kıran Kamu Politika Güncel Haberler

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