Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile Kart' Uygulamasını Başlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile Kart' Uygulamasını Başlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal hizmet ve yardım ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla 'Aile Kart' uygulamasını hayata geçirdi. Bu yeni sistemle ödemeler hızlı, güvenli ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile Kart' uygulamasıyla sosyal hizmet ve yardım ödemelerinde vatandaşlara kolaylık sağlayacak yeni bir adımı hayata geçirdi. Artık tüm işlemler tek bir kart sayesinde hızlı, güvenli ve pratik şekilde gerçekleştirilebilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların sosyal hizmet ve yardımlara hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için 'Aile Kart' uygulamasını başlattı. Dijital dönüşümün önemli bir halkasını oluşturan yapay zeka destekli merkezi ödeme sistemi sayesinde sosyal yardım ve hizmet işlemleri daha düzenli, verimli ve kullanıcı dostu bir yapıya kavuşacak. Bakanlığın 'Dijital Türkiye' vizyonu doğrultusunda geliştirdiği 'Aile Kart' ile sosyal hizmetler ve yardımların hak sahibi vatandaşlara daha erişilebilir, hızlı ve zahmetsiz bir şekilde ulaştırılması hedefleniyor. Ayrıca yerel yönetimlerle yapılacak tam entegrasyon sayesinde anlık veri paylaşımı sağlanarak sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılması planlanıyor. İlk etapta 81 ilde doğum yardımı ödemelerinin yapıldığı 'Aile Kart' üzerinden yakın dönemde de farklı sosyal hizmet ve yardım programlarının ödemeleri vatandaşlara ulaştırılacak. Aile Kart sahibi vatandaşlar, sosyal hizmet ve yardım kapsamındaki ödemelerini bankaların ortak kullanımına açık 'TAM ATM'leri üzerinden çekebilecek ya da alışverişleri için tüm POS cihazlarında kullanabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
Özel'den 'İmamoğlu aday gösterilemezse kim aday olacak?' sorusuna yanıt

Özel'den salonu ayağa kaldıran sözler: İmamoğlu olmazsa adayımız...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşçi, işveren ve hükümet 21 Ekim'de 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak

Tarih belli oldu! Yeni asgari ücret maratonu başlıyor
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Kendi yaptığı balkon filesini böyle test etti

Kendi yaptığı balkon filesini, böyle test etti
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Yavru Vatan sandık başında! Bir aday saatler kala çekildi
İşçi, işveren ve hükümet 21 Ekim'de 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak

Tarih belli oldu! Yeni asgari ücret maratonu başlıyor
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Nijerya'da darbe girişimi! 16 üst düzey asker gözaltında

Hükümeti devirmek istediler! Ülkeyi sarsan darbe girişimi
Yeni bir yıldız doğuyor! 60. dakikada oyuna girdi, 73'e kadar hat-trick yaptı

Yeni bir yıldız doğuyor! 60'ta oyuna girdi, 73'e kadar hat-trick yaptı
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
CHP İstanbul İl Kongresi için hazırlıklar sürüyor

CHP'de kritik gün! YSK "Devam" dedi, partililer sandık başına gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.