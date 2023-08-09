Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 4 yaşındaki çocuğun istismar iddialarını yalanladı

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 4 yaşındaki bir çocuğun geçmişte istismar şüphelisi olduğu iddia edilen dayısı ile aynı evde yaşadığı hakkında yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Denizli'de yaşayan 4 yaşındaki bir çocuğun geçmişte istismar şüphelisi olduğu iddia edilen dayısı ile aynı evde yaşadığına ilişkin çıkan haberler hakkında yazılı bir açıklama yayımladı.

Olay hakkında bilgi verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Haberlere konu olan çocuğun annesi eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle 2019 yılında boşanma davası açmış ve eşi hakkında ilgili mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı verilmiştir. Haberlerde iddia edilenin aksine çocuğun dayısının kendileriyle birlikte değil başka bir ilde yaşadığı, ilgili mahkemenin çocuğun herhangi bir risk altında olmadığına yönelik karar verdiği bilgisine ulaşılmıştır. Babanın İl Müdürlüğümüze 14 Haziran 2023 tarihinde avukatı aracılığıyla başvurduğu andan itibaren Bakanlığımız harekete geçerek çocuğa düzenli olarak psikososyal destek sağlamıştır. Ebeveynleri arasındaki çekişmeli durumdan olumsuz etkilendiği gözlemlenen çocuk için Sağlık ve Danışmanlık Tedbir Kararları alınmıştır. Daha önce farklı basın yayın organlarında ileriye sürülen habere konu iddialar, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturulmuş ve dayının çocuğa yönelik herhangi bir cinsel içerikli eylemde bulunduğuna dair somut bir delil bulunmadığı gerekçesi ile şüpheli hakkında kovuşturmaya gerek olmadığı kararı verilmiştir. Çocuğun süreçten herhangi bir zarar görmemesi için gerekli psikososyal destek Bakanlığımız tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü durumun karşısında durmaya ve olayı adli, idari ve diğer tüm süreçleriyle yakından takip etmeye devam edeceğiz." - ANKARA