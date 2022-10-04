Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Genel Sağlık Sigortası'nı bu yıl içerisinde 9,2 milyon vatandaşımıza sağladık ve 3,3 milyar lira sigorta...

Güncel Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 'Genel Sağlık Sigortası'nı bu yıl içerisinde 9,2 milyon vatandaşımıza sağladık ve 3,3 milyar lira sigorta...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Genel Sağlık Sigortası'nı bu yıl içerisinde 9,2 milyon vatandaşımıza sağladık ve 3,3 milyar lira sigorta ödemesi yaptık."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Genel Sağlık Sigortası'nı bu yıl içerisinde 9,2 milyon vatandaşımıza sağladık ve 3,3 milyar lira sigorta ödemesi yaptık."

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Sigorta Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title