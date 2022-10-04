Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Genel Sağlık Sigortası'nı bu yıl içerisinde 9,2 milyon vatandaşımıza sağladık ve 3,3 milyar lira sigorta...
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Genel Sağlık Sigortası'nı bu yıl içerisinde 9,2 milyon vatandaşımıza sağladık ve 3,3 milyar lira sigorta ödemesi yaptık."
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Genel Sağlık Sigortası'nı bu yıl içerisinde 9,2 milyon vatandaşımıza sağladık ve 3,3 milyar lira sigorta ödemesi yaptık."
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel