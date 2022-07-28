Bakan Yanık, uluslararası konferansa katılmak üzere Cezayir'e gidiyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Arap Ülkelerinde Kadın Hakları Mücadelesi" konulu uluslararası konferansa katılmak üzere 29-30 Temmuz tarihlerinde Cezayir'e ziyaret gerçekleştirecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Arap Ülkelerinde Kadın Hakları Mücadelesi" konulu uluslararası konferansa katılmak üzere 29-30 Temmuz tarihlerinde Cezayir'e ziyaret gerçekleştirecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Cezayir ziyareti çerçevesinde ilk olarak yetimhane ziyaretinde bulunacak. Bakan Yanık sonrasında, 30 Temmuz Cumartesi günü Cezayir Ulusal Dayanışma, Aile ve Kadının Statüsü Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek "Arap Ülkelerinde Kadın Hakları Mücadelesi" konulu uluslararası konferansa katılacak. Yanık, konferansın "Kadının Güçlendirilmesine Yönelik Politikalar" başlıklı ikinci oturumunda Türkiye'de yapılan kadın çalışmalarına dair bir konuşma yapacak. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Güncel Derya Yanık Cezayir Politika Güncel Haberler

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