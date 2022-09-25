Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, canlı yayında gündemi değerlendirdi Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçen yıl 1 milyon 874 bin 806 haneye, toplam 1 milyon 673 bin 757 ton kömür; Ağustos 2022 itibarıyla da 2 milyon 101 bin 775 kişiye, 1 milyar 662 milyon 659 bin 871 lira elektrik tüketim desteği sağladıklarını aktardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçen yıl 1 milyon 874 bin 806 haneye, toplam 1 milyon 673 bin 757 ton kömür; Ağustos 2022 itibarıyla da 2 milyon 101 bin 775 kişiye, 1 milyar 662 milyon 659 bin 871 lira elektrik tüketim desteği sağladıklarını aktardı.

Yanık, Kanal 7'deki Başkent Kulisi programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Sosyal devletin, istihdama katılamayacak, hayatını da başka türlü idame ettiremeyecek kitlelere sosyal yardımlarla insanca yaşama imkanı sunmakla yükümlü olduğunu belirten Yanık, bakanlık olarak bunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sosyal yardım kullanıcılarının yüzde 82'sinin çocuklar, engelliler ve yaşlılardan oluştuğunu anlatan Yanık, istihdama katılabilecek yüzde 18'lik kesimi de İŞKUR ile yapılan mutabakat çerçevesinde yaşlarına, bilgi ve birikimlerine göre iş alanlarına yönlendirdiklerini ifade etti.

Bakan Yanık, "Kitleleri yoksulluktan kurtarmıyorsunuz, bunun üzerinden de oy devşiriyorsunuz. Sosyal yardımla insanları tembelliğe alıştırıyorsunuz" iddialarının doğru olmadığını vurgulayarak, sosyal yardımları son derece şeffaf ve tamamen ihtiyaç temeli üzerinden oluşturduklarını dile getirdi.

Artık sosyal yardımları "yoksulluk temelli" değil, "hak temelli" düşündüklerini aktaran Yanık, Aile Destek Programı kapsamında gelir gruplarına göre 450-600 lira arasında ek destek, ısınma ve elektrik tüketim gibi birçok destekte bulunduklarını kaydetti.

Doğal gaz ve kömür desteğinden bahseden Yanık, ısınma desteğini, bölgelerin sıcaklık durumlarına göre yaptıklarını belirtti. Bölgelere göre kışın uzunluğunun ve sertliğinin detaylı şekilde hesaplandığını dile getiren Yanık, şöyle devam etti:

"Hatta biz bu sene Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla şöyle bir ihtiyati tedbiri de aldık. Belki kömür tüketimi daha yoğunlaşabilir, bunun için tedarik noktasında bir marj koyduk kendimize, inşallah kış dönemine kadar kömürlerimizi kömür desteği sağladığımız, ısınma desteği sağladığımız vatandaşlarımıza temin etmiş olacağız. 2021'de 1 milyon 874 bin 806 haneye kömür desteği sağlamışız. Toplam 1 milyon 673 bin 757 ton kömür dağıtmışız. Doğal gaz desteği de 2022 yılı için yıllık 450 ila 1150 lira arasında, bu ısıl haritaya bağlı olarak tespit edildi. Orta noktamız Tokat. Tokat'tan doğu ve batıya doğru. Türkiye'de en soğuk iller Iğdır ve Ardahan. Buralardan başlayarak yılda 1150 lira ile daha batıya geldiğinizde Antalya'da 450 liralık destek şeklinde. Doğal gazda şu ana kadar müracaat edenler ölçeğinde 330 bin 804 haneye, mart-nisan döneminde 114 milyon lira ödemişiz. Ekim-kasım döneminde de ikinci başvuruları şu anda alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Sağlık raporu bulunan kronik hastalara ve hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara yüzde 5 ek ödeme yapıyoruz."

"2,5 milyon vatandaşımız düzenli olarak sosyal yardımlardan yararlanıyor"

Yanık, Şubat 2019'da başlayan elektrik tüketim desteğinden düzenli sosyal yardım alan ailelerin yararlandığını belirterek, "2022 ağustos itibarıyla 2 milyon 101 bin 775 kişiye, 1 milyar 662 milyon 659 bin 871 lira elektrik tüketim desteği sağlamışız." diye konuştu.

Bakanlık olarak 9,5 milyon vatandaşın Genel Sağlık Sigortası primini ödediklerini anımsatan Yanık, Türkiye'de herkesin sağlık sistemi güvencesinde olduğuna dikkati çekti.

Bakan Yanık, "Sizce muhalefetin adayı kim olacak, Kılıçdaroğlu garantiledi mi?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun istekli olduğu anlaşılıyor. Diğer adaylardan da bir kısmının istediği anlaşıldı, bunlar çok bilinen durumlar. Kim olur onu zaman gösterecek ama benim şöyle bir değerlendirmem var. Tamamen tahmin olarak söylüyorum, gayet tabii yanılmaya çok açık bir şey şu anda okuduğumuz durum, ben muhalefetin cumhurbaşkanı adayının bugünkü adı geçen isimlerin hiçbirisinin olmayacağı kanaatindeyim, Kılıçdaroğlu da dahil. Benim kanaatim, hiç bilinmeyen ve seçime çok az kala bir isim çıkaracaklar ortaya. Çünkü 6'lı masa Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurduğu bir masa değil. 6'lı masa, o masanın etrafında oturan kimsenin kurduğu bir masa değil. 6'lı masayı kuran irade muhtemelen onların hepsinin dışında bir aday ortaya çıkaracak."