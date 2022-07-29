Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 'Biz kardeş coğrafyalara esenlik, güvenlik temenni eden bir ülkeyiz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'nin sadece kendi refahını önceleyen bir ülke değil bilakis dost, kardeş, komşu ve müttefiklerine esenlik, güvenlik temenni eden ve bunu isteyen bir ülke olduğunu söyledi.

Cezayir Ulusal Dayanışma, Aile ve Kadının Statüsü Bakanlığınca düzenlenen, "Arap Ülkelerinde Kadın Hakları Mücadelesi" başlıklı uluslararası konferansa katılmak üzere Cezayir'e gelen Bakan Yanık'ı havaalanında, Cezayirli mevkidaşı Kevser Kriku ile Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı.

Bakan Yanık, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından desteklenen, başkent Cezayir'in Bin Talha bölgesindeki Forem Derneği Yetimhane Kompleksini ziyaret etti.

TİKA'nın Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan ve Forem Derneği Yetimhane Kompleksi heyetince karşılanan Bakan Yanık, burada TİKA tarafından restorasyonu tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın adının verildiği anaokulunu gezdi.

Bakan Yanık, söz konusu okulda eğitim gören Cezayirli yetim, öksüz, kimsesiz ve muhtaç aile çocuklarına çeşitli oyuncaklar dağıttı, onlarla fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Forem Derneği yetkilileriyle bir araya gelen Bakan Yanık, yetkililerden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı, üzerinde Türkiye ve Cezayir bayraklarının bulunduğu pastayı kesti.

Bakan Yanık, yetimhane kompleksinden ayrılmadan önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın ve tüm halkımızın dost ve kardeş Cezayir halkına öncelikle selamlarını iletmek isterim. Biliyorsunuz geçtiğimiz mayıs ayında Cezayir'le, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın heyet başkanlığında olmak üzere kapsamlı bir yüksek düzeyli iş birliği konseyi çerçevesinde iş birliği mutabakatı imzaladık. Onlardan bir tanesi de bizim bakanlığımızla alakalı." dedi.

Cezayirli mevkidaşı ile bakanlıkların çalışmaları alanında özellikle çocuklar, engelliler, sosyal yardım konularında çalışmalar başlatmak üzere bir iş birliği mutabakatı hazırladıklarını hatırlatan Bakan Yanık, "Bu vesilesiyle de hem Cezayir'i ziyaret etmek hem de bundan sonra yapacağımız çalışmaları değerlendirmek üzere buradayız." diye konuştu.

Bakan Yanık, karşılıklı yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Cezayir, bizim çok tarihsel, çok uzun zamandır ilişkimizin, tarihsel köklerimizin olduğu bir ülke. Dolayısıyla bugün son derece iyi ilişkilerin, son derece güçlü iş birliğinin devam ediyor olması bizi Türkiye olarak son derece mutlu ediyor.

İnşallah bundan sonrasında da Kuzey Afrika'nın çok önemli, hem nüfus olarak hem kaynakları itibarıyla hem de yüz ölçümü itibarıyla Afrika kıtasının bir ülkesi olan Cezayir'le Türkiye'nin hem kendileri arasında hem de bölgesel iş birliği yapması, kendi toplumlarımıza olduğu kadar, muhakkak ki hem İslam dünyasına, hem de Afrika kıtasına çok önemli katkıları olacaktır.

Türkiye'nin sadece kendi refahını düşünen bir ülke olmadığına dikkati çeken Bakan Yanık, "Biz Türkiye olarak sadece kendisi refah içerisinde olmakla yetinmeyen bir ülkeyiz. Dostlarımıza, kardeş coğrafyalara, müttefiklerimize, komşu coğrafyalara hepsine esenlik, güvenlik temenni eden ve bunu isteyen bir ülkeyiz. Uzak-yakın bütün dost ve kardeş ülkelerle de bunu geliştirmeye çalışan bir ülkeyiz. Cezayir ile bu anlamda çok güçlü bir iş birliğinin devam ediyor olması hepimiz için mutluluk vesilesidir." ifadelerini kulandı.

Bakan Yanık, TİKA'nın desteklediği yetimhaneyi gezdiğini belirterek, "Çocuklarımızla bir araya geldik. Burada çalışmalarla ilgili bilgiler aldık. İnşallah bu gönül bağları, bu birliktelikler artarak devam edecektir. Temennilerimiz de çalışmalarımız da o yönde." dedi.

Bakan Yanık, Cezayir şehitler anıtı ile Reis Sarayı'nı ziyaret etti

Forem Yetimhane Kompleksinden ayrılan Bakan Yanık ve heyeti, önce başkent Cezayir'deki Fransız sömürgeciliği döneminde hayatlarını kaybeden Cezayirlilerin anısına inşa edilen Şehit Makamı'nı daha sonra Osmanlı döneminde, başkentin sahil kısmında inşa edilen Reis Sarayı'nı (Riyas el-Bahr / Ruesa el-Bahr Kasrı) ziyaret etti.

Kendisine eşlik eden Büyükelçi Göktaş'tan bilgi alan Bakan Yanık, yarın başkentte düzenlenecek "Arap Ülkelerinde Kadın Hakları Mücadelesi" konulu uluslararası konferansa katılacak.