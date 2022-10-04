Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "(Anaokulu desteği) Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna... Güncel Haberler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "(Anaokulu desteği) Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli." Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "(Anaokulu desteği) Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli." Güncel Kaynak: AA / Kemal Karadağ Güncel Haberler

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