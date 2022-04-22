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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu

AA - Bekir Ömer Fansa - Güncel
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana'da Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana'da Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Yanık, kentteki temasları kapsamında Vali Süleyman Elban'ı ziyaret etti, valilik şeref defterini imzaladı. Vali Elban, ziyarette Bakan Yanık'a vazo hediye etti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Yanık, İl Başkanı Mehmet Ay ve partililerle görüştü.

Yanık'ın parti yönetimiyle görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Süleyman Elban, Derya Yanık, AK Parti, Adana, Güncel, Haberler

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