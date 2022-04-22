Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu - Haberler

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Adana Valiliği'ni ziyareti ve şeref defterini imzalaması Bakan Yanık'ın Vali Süleyman Elban'ı ziyareti Bakan Yanık'ın AK Parti Adana İl Teşkilatını ziyaret etmesi ADANA - Bir dizi programa katılmak üzere Adana'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler...

ADANA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Adana Valiliği'ni ziyareti ve şeref defterini imzalaması

Bakan Yanık'ın Vali Süleyman Elban'ı ziyareti

Bakan Yanık'ın AK Parti Adana İl Teşkilatını ziyaret etmesi ADANA - Bir dizi programa katılmak üzere Adana'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret etti. Bakan Yanık, daha sonra AK Parti Adana İl Binası'na geçerek partililerle bir araya geldi.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Adana Valiliği, Süleyman Elban, AK Parti, Adana, Güncel, Haberler

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