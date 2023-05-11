Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, AA'nın sorularını yanıtladı: (3)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Muhalefetin iddia ettiği, çok haksız bir biçimde, kalp kırıcı biçimde 'insanları yoksullaştırıyorsunuz, milleti kendinize bağımlı hale getiriyorsunuz, oradan da oy devşiriyorsunuz' sözlerinin tam tersine, son derece bilimsel, son derece teknik,...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Muhalefetin iddia ettiği, çok haksız bir biçimde, kalp kırıcı biçimde 'insanları yoksullaştırıyorsunuz, milleti kendinize bağımlı hale getiriyorsunuz, oradan da oy devşiriyorsunuz' sözlerinin tam tersine, son derece bilimsel, son derece teknik, son derece özenli bir biçimde yoksulluk sınırının altına düşmemesi için vatandaşlarımızı destekliyoruz." dedi.

Yanık, Osmaniye'de Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Engelli ve yaşlılara yönelik çalışmaları da anlatan Yanık, 20 yıl öncesinde engellilerin sokağa çıkarılamadığı, engelli yakını olduğunu ifade etmekten insanların utandığı bir zamandan, bugün engellilerin "bize daha çok istihdam lazım" dediği bir zamana geçildiğini söyledi.

Bunun muazzam bir dönüşüm olduğunu ifade eden Yanık, "Engellilerimizin istihdam hayatına, kamusal hayata, sosyal hayata doğrudan ve doğal bir biçimde ulaşmaları bizim en temel hedefimiz. Engelli istihdamıyla alakalı inşallah önümüzdeki süreçte de yeni istihdam alanları, imkanları oluşturmaya çalışacağız. 2002'de kamuda memur olarak istihdam edilen vatandaş sayısı yaklaşık 6 bin. 2023 Mart ayı itibarıyla 12 kat artarak 65 bin 662'ye ulaşmış durumda. Bu çok önemli bir dönüşümün adı. Önümüzdeki süreçte de bunu artırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Açık iş gücü piyasasında istihdamı zor olan özellikle zihinsel engellilerin korumalı iş yerlerinde istihdamını desteklediklerine işaret eden Yanık, Bakanlığın bu iş yerlerinde çalışan her engelli birey için 2 bin 392 lira ücret desteği sağladığını dile getirdi.

Aile ve Gençlik Bankası

Yanık, aile odaklı politikalarla engelli vatandaşları ve engelli bireyi olan aileleri destekleme noktasında çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yüzde 40 ve üzeri engel oranı olan vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için engelli aylığı verildiğini hatırlatan Yanık, Mart 2023 itibarıyla 567 bin 458 kişinin bu aylıktan yararlandığını belirtti.

Engelli yakını aylığı alan vatandaşların sayısının da Mart 2023 itibarıyla 86 bin 994 olduğuna işaret eden Yanık, evde bakım yardımından yararlanan sayının ise Mart 2023 itibarıyla 568 bin 83 olduğunu bildirdi.

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan Aile ve Gençlik Bankası ile vatandaşlık maaşı uygulamalarına da değinen Yanık, bu uygulamanın yeni ev kuran gençleri hem kuruluş aşamasında hem de devamında desteklemeye yönelik bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Aile ve Gençlik Bankasından evlilik aşamasında gençlere 150 bin lira finansman desteği sağlayacaklarını ifade eden Yanık, "2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli, faizsiz, sadece aldıkları ana parayı 4 yıl süresince, taksitle, peyderpey iade etmiş olacaklar. Aslında önemli ölçüde 6 yıl içerisinde aldıkları finans desteğini sıfır faizle geri ödemiş olacaklar. Aile ve Gençlik Bankamız sadece evlenirken değil daha sonra çocuklarının eğitim süreçlerinde, diğer ihtiyaçlarında ailelerimizi desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Vatandaşlık maaşı ile sosyal yardımları bir şemsiye altında toplayacağız"

Kamunun sosyal yardımlarının yüzde 80'in üzerinde bakanlığın yaptığını ifade eden Yanık, son derece esnek sosyal yardım sistemi uyguladıklarını söyledi.

Yanık, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim sosyal yardımlarda iki temel kanunumuz var. Birisi 3294 sayılı sosyal yardım kanunu, ikincisi de 2828 sayılı sosyal hizmet kanunu. Bu iki temel kanun çerçevesinde sosyal yardımlarımızı hak sahiplerine ulaştırmış oluyoruz. Geriye kalan yüzde 20'lik dilimi de diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız farklı farklı başlıklar altında sosyal yardım ya da sosyal destek olarak sağlıyorlar. Vatandaşlık maaşı, bu farklı mevzuatlarla farklı kurumların, farklı statüler şeklinde sağladıkları sosyal yardımları bir şemsiye altında toplayacağız, bütünlük haline getireceğiz ve 'vatandaşlık maaşı' adı altında ihtiyaç sahiplerine temin etmiş olacağız."

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programını önümüzdeki süreçte hayata geçireceklerine işaret eden Yanık, her hanenin belli bir gelir düzeyinin altına düşmemesi için her hanede en az bir çalışan olmasının sağlanacağını dile getirdi.

"Seçimler demokrasinin şenlik zamanlarıdır"

Bakan Yanık, "Muhalefetin iddia ettiği, çok haksız bir biçimde, kalp kırıcı biçimde 'insanları yoksullaştırıyorsunuz, milleti kendinize bağımlı hale getiriyorsunuz, oradan da oy devşiriyorsunuz' sözlerinin tam tersine, son derece bilimsel, son derece teknik, son derece özenli bir biçimde yoksulluk sınırının altına düşmemesi için vatandaşlarımızı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti seçmeninin coşkusunu, heyecanını, Cumhurbaşkanına olan teveccühünü gördükçe motivasyonlarının arttığını vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"Seçimler demokrasinin şenlik zamanlarıdır. Dolayısıyla bu milletin vakarına uygun bir biçimde, gayet saygı, sevgi çerçevesinde, ne kadar birbirimizden farklı düşünürsek düşünelim şiddete tevessül etmeden, provokatif söylemlere katılmadan, dikkatli, özenli, saygılı, sevgili bir biçimde seçimlerimizi icra edelim."

(Bitti)