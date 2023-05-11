Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, AA'nın sorularını yanıtladı: (2)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "AK Parti iktidarları olarak bizim temel hareket noktamız; tek bir kadın, kadın kimliğinden dolayı, kadın olduğundan dolayı şiddete uğramayacak, cinayete maruz kalmayacak, herhangi bir hak ihlaline maruz kalmayacak, herhangi bir şekilde bir ayrımcılığa maruz kalmayacak. Bunu tesis edene kadar bizim mücadelemiz devam eder." dedi.

Yanık, Osmaniye'de Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirten Yanık, bu konunun, asla taviz vermeyecekleri, ihmal etmeyecekleri, küçücük bir araya dahi izin vermeyecekleri bir mücadele olduğunu ifade etti.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin, kapsamlı bir alan olduğunu ifade eden Yanık, şiddet meselesinin, sadece yasa çıkararak, farkındalık yaratarak, öğüt ve nasihatle sonuç alınamayacak kadar komplike olduğunu vurguladı.

Her sosyal sorunda olduğu gibi kadına yönelik şiddet konusunda da son derece bütüncül ve kapsayıcı bir takım çalışmalar yaptıklarını ifade eden Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadına yönelik şiddetle mücadelede öncelikli olarak mevzuatı buna uygun, bununla mücadeleye uygun hale getiriyoruz. Mevzuatımızda kabaca şöyle tasnif yapabiliriz; birincisi, şiddete uğrama ihtimali olan vatandaşlarımızın, özellikle maalesef kadınlar, kadınların şiddetten uzak kalacakları, şiddete uğrama ihtimalini ortadan kaldıracak koruyucu, önleyici mekanizmayı oluşturuyoruz. Bununla ilgili, kendilerini risk altında gördüklerinde müracaat edecekleri mekanizmaları oluşturuyoruz. Öbür taraftan şiddet mağduru ise bu sonucu ortadan kaldıracak, bu mağduriyeti giderecek sosyal hizmet, sağlık hizmeti ve ekonomik destek mekanizmaları da dahil olmak üzere bunları oluşturuyoruz. Üçüncüsü, faillerin, bir suç unsuruysa cezalandırılması, yahut failin rehabilitasyonu, tedavisi süreciyle alakalı, biliyorsunuz en son sağlık tedbirlerinin uygulanması düzenlendi. Öbür taraftan toplumsal farkındalığı arttırabilmek için kadın erkek eşitliği, fırsat eşitliği, insanın, kadın ve erkek ayırmadan saygıya layık olduğu, kadın veya erkek, şiddetin insana asla layık olmadığı bilincinin çocukluk evresinden itibaren yerleştirilmesi gerekiyor. Bu anlamda okul dönemi de dahil olmak üzere bütün kapsama alanlarında farkındalık çalışmalarının oluşturulması, destek mekanizmalarının kurulması, ceza, koruyucu ve önleyici hizmetlerin tesisi noktasında kadına yönelik şiddetle mücadele açısından yapılması gereken her türlü çalışmayı sürdürüyoruz."

"Kadına yönelik şiddetle mücadelede mesafe alındı"

Yanık, AK Parti iktidarlarında kadın cinayetleri ve kadına şiddetle mücadele açısından mesafe alındığını, fakat bunun kendileri açısından yeterli olmadığını belirtti. Derya Yanık, "AK Parti iktidarları olarak bizim temel hareket noktamız; tek bir kadın, kadın kimliğinden dolayı, kadın olduğundan dolayı şiddete uğramayacak, cinayete maruz kalmayacak, herhangi bir hak ihlaline maruz kalmayacak, herhangi bir şekilde ayrımcılığa maruz kalmayacak. Bunu tesis edene kadar bizim mücadelemiz devam eder. Bunu özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum." dedi.

Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesini vurgulayan ve bu alanda verdikleri mücadelenin sonucunu gördüklerini ifade eden Yanık, şöyle devam etti:

"Demek ki mücadele ettiğinizde, çaba gösterdiğinizde sonuç alınıyor. O zaman daha çok çaba göstereceğiz, daha çok mücadele edeceğiz. Kamuoyunun her katmanına bu meselenin ciddiyetini, bu meselenin önemini anlatarak paydaşlarımızı çoğaltmaya, katılımı çoğaltmaya çalışacağız. Kadına yönelik şiddet tek bir parametreden oluşan bir mesele değil. 'Yasayı yaptım, bitti'. Ne güzel. Böyle bir şey olmadığı için bütün saydığımız etkenlerin tamamını eş zamanlı, eş güdümlü ve aynı dikkatte, aynı ciddiyette ele almamız, çalışmamız gerekiyor ve biz de bunu yapıyoruz."

"AK Parti'nin duruşunun devamı"

Derya Yanık, "Seçim kampanyalarında aile kavramı oldukça yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bakanlık olarak bu tartışmaları, bu yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, bundan son derece memnun olduklarını, AK Parti iktidarlarının en önemli başlıklarından birinin aile olduğunu söyledi.

En baştan bu yana aile kurumunu desteklediklerini belirten Yanık, şunları kaydetti:

"İktidarımızın ilk gününden bu yana aile kurumunu, aileyi oluşturan bireyleri bütüncül bir biçimde destekleme çabamız devam ediyor. Aileye ilişkin, aileyi destekleme ve aileyi güçlendirmeye ilişkin, bundan sonraki süreçle alakalı açıkladığımız çalışmalar, AK Parti'nin bugüne kadar serdettiği, bugüne kadar sergilediği duruşun bir devamı. Yeni bir şey değil.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, AK Parti iktidarlarının geçmiş dönem seçim beyannamelerinde, ifadelerinde aileyi ne kadar önemsediğini, aileyi ne kadar merkeze oturttuğunu biliyoruz. Ama nasıl bir aile? Bunun özellikle altını çizmemiz lazım. Fertlerin içinde eridiği, fertlerin içinde kimliklerini, kişiliklerini yok ettikleri değil, tam tersi aile fertlerinin içinde çocuklarımız, eşler, kadın, erkek, ebeveyn dahil olmak üzere mutlu, huzurlu, geleceğe güvenle bakan, sorun çözme kabiliyeti olan... Sıkıntısız hiçbir yer olmaz, aile fertleri arasında da anne çocuk arasında da, baba çocuk arasında da iki eş arasında da sıkıntılar olabilir. Ama önemli olan ailelerimizin bu sorunları çözebilme kabiliyetine sahip olmasıdır. Biz 20 yıldır bunu sağlamaya çalışıyoruz."

"Aile kavramı temel yapı taşlarından biridir"

Derya Yanık, aile eğitim programları, danışmanlık çalışmaları ve destek merkezleriyle aile kurumunu güçlendirmeye yönelik adımlara da değindi. Kadın, erkek ve çocuğa ilişkin tüm faaliyetlerin aileyi ve dolayısıyla da toplumu desteklemeye yönelik olduğunu vurgulayan Yanık, "Biz içinde yaşadığımız toplumu bir mekanizma olarak görüyoruz. Aile kavramı bizim kültürümüz, bizim toplumumuz açısından temel yapı taşlarından biridir. Kişinin kendisini içinde inşa ettiği bir yapı taşıdır. O yüzden sağlıklı, huzurlu, mutlu, müreffeh bir aile olması, ailenin problemlerini çözme becerisine sahip olması bizim açımızdan önemli." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde aile kavramını çok öne çıkarmasının tabii olduğunu belirten Yanık, AK Parti'nin aileyi desteklemeye yönelik faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

"Aile ve Gençlik Bankası" çalışmasını anlatan Yanık, bunun özellikle hayata yeni başlayan, yeni ev kuran gençler açısından çok önemli olduğunu aktardı. Yanık, şunları kaydetti:

"Gençlerin en mutlu günlerinin bu şekilde kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bir karabasana dönüşmesin 'ev kuracağız, eşya alacağız'; istemiyoruz. Eğer ailelerin ekonomik durumu yeterli değilse gerçekten çok zor. Dolayısıyla onları en başından destekleyerek, daha sonra evlilik hayatı devam ederken çocukların eğitim süreçlerinde ve diğer zamanlarda desteğe ihtiyaçları olabilir. Yine Aile ve Gençlik Bankamızdan maddi destek alma imkanları olacak. Süreç böyle güzel başlayıp, güzel devam edecek. Ailelerimizin güçlendirildiği birtakım çalışmalarımız olacak."

Yanık, "Aile kurumuna, aile kavramına bir saldırı ya da yıpratmaya yönelik genel bir çalışma olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna karşılık, bunu kendilerinin de ifade ettiğini, buna ilişkin kanaatlerini zaman zaman paylaştıklarını bildirdi.

Türk kültürü ve inancında ailenin önemine vurgu yapan Yanık, "Maalesef son yüzyıl özellikle bu eşcinsel akımların ve lobilerin, her kurumsal yapının içine dahil oldukları; maalesef kadın hakları üzerinden, kadın hakları mücadelesinin içine dahil olarak manipüle ettiler. Şimdi özellikle aile kavramının içine dahil olmaya çalışarak yapıyorlar. Daha doğrusu yapmaya çalışıyorlar. Gayet tabii ki biz de aile yapımızı korumak, aile yapımızı iyileştirmek ve aile yapımızı bu tür saldırılardan, sızmalardan muhafaza etmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz ve göstereceğiz." diye konuştu.

(Sürecek)