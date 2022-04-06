Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Yanık, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "İstiklal Harbi'nde Milli Mücadele'yi tüm Anadolu'ya yaymak gibi önemli bir görev ifa etmek amacıyla kurulan, asırlık medya kuruluşumuz Anadolu Ajansının 102. yılını kutluyor, yayın hayatında nice başarı dolu yıllar diliyorum." ifadesini kullandı.