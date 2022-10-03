Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, AA Editör Masası'na konuk olacak Güncel Haberler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak. Yanık, saat 10.00'da AAtölye'de başlayacak Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak. Bakan Yanık'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından takip edilebilecek. Güncel Kaynak: AA / Yeşim Sert Karaaslan Anadolu Ajansı Derya Yanık Güncel Haberler

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