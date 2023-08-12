Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Ulusal Vefa Projesi ile yaşlı ve engellilere destek sağlıyoruz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulusal Vefa Projesi kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını açıkladı. Proje kapsamında 60 yaş üstü kişilerin yaşadığı haneler ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan kişilerin bulunduğu hanelerde ihtiyaçları gideriliyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ulusal Vefa Projemiz ile yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 60 yaş üstü kişilerin yaşadığı haneler ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan kişilerin bulunduğu hanelerde ihtiyaçları gideriyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklama yaparak, Ulusal Vefa Projesi ile ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve kendi öz bakımını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşları yalnız bırakmadıklarını bildirdi. Bu yıl içinde 7 binden fazla personel ile 127 bini aşkın yaşlı ve engelli kişilerin evdeki temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini belirten Bakan Göktaş, "Ekiplerimiz vatandaşlarımızın hanelerini düzenli bir şekilde ziyaret ederek, ev ve kişisel temizliklerini sağlıyor. Bu doğrultuda ulusal program haline dönüştürülen ve ülke genelinde uygulanan Vefa Projesi için belirli periyotlarla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktarıyoruz" dedi.

'KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAYAN TOPLUM ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİYORUZ'

Bakan Göktaş, Ulusal Vefa Projesi kapsamında öncelik sırasının ihtiyaç sahiplerinde olduğunu belirterek, "Türkiye Yüzyılı vizyonu ile hiç kimseyi geride bırakmayan toplum anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda Ulusal Vefa Projemiz ile yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan 60 yaş üstü kişilerin yaşadığı haneler ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan kişilerin bulunduğu hanelerde ihtiyaçları gideriyoruz" diye konuştu.

Sosyal hizmet faaliyetlerini her vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sürdürdüklerini kaydeden Bakan Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza her türlü desteği sunmaya hazırız. Bu kapsamda onlara yönelik sosyal hizmet modellerimizi daha titiz, daha şefkatli ve daha ilgili olacak şekilde devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.