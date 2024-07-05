Üye Girişi
Haberler

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 'Ulaşım Desteği'nden 132 binden fazla öğrenci yararlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla gerçekleştirilen 'Ulaşım Desteği'nden bugüne kadar 132 binden fazla öğrencinin yararlandığını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla gerçekleştirilen 'Ulaşım Desteği'nden bugüne kadar 132 binden fazla öğrencinin yararlandığını açıkladı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklamayla, ailesinden farklı ilde eğitim gören öğrencilerinin şehirler arası ulaşım giderlerine destek olduklarını belirtti. Bakan Göktaş, 2022 Aralık'ta hayata geçirilen 'Ulaşım Desteği' programına ilişkin, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz 'Ulaşım Desteği'miz devam ediyor. Bu destek programıyla öğrencilerimizin yılda 2 defa gidiş-dönüş ulaşım giderlerini karşılıyoruz. Öğrencilerimize 2024 yılı için verdiğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 1250 TL olurken, şu ana kadar yaklaşık 56 milyon TL'lik kaynağı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza aktardık. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için uyguladığımız 'Ulaşım Desteği'mizden bugüne kadar 132 binden fazla öğrenci yararlandı" ifadelerini kullandı.

Ulaşım Desteği ile öğrencilere ve ailelerine destek olmayı sürdüreceklerini belirten Bakan Göktaş, "Bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirerek toplumun her bir ferdine ulaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız" dedi.

Bakan Göktaş, söz konusu destek programına ilişkin başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından, öğrencilerin ailelerinin ikametgah adresinde yer alan ilgili sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yapılması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Politika Güncel Haberler

Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup engellendi

Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup engellendi

 Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

 Son sözleri 'Babamı vurmayın' olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay

Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay

Bakmadan Geçme

Canlı Dolar Kuru 5 Temmuz: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! Okullar ne zaman açılacak? MEB 1. sınıflar için uyum eğitimi ne zaman? 5 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 5 Temmuz Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? Milletvekili ve bakan maaşına zam var mı? Milletvekili maaşı ne kadar? Bakan maaşı kaç TL? 2024 Sirius güneş kavuşumu ne zaman? Güneş ve Sirius kavuşumunda ne yapmalıyım? Sirius yıldızı hangi burca aittir? ADLİ TATİL BAŞLANGICI 2024 | Adli tatil ne zaman başlayacak, başladı mı? Adli tatil kaç gün sürecek? Adli tatilde hangi davalar görülebilir? Ali Koç neden ifadeye çağırıldı? Ali Koç Galatasaray derbisiyle ilgili neden ifadeye çağırıldı, ne olmuştu? Alperen Berber kimdir? Avrupa güreş şampiyonu Alperen Berber kaç yaşında, nereli? Muharrem ayı başladı mı, ne zaman başlayacak? Aşure günü ne zaman başlar ve biter 2024? Diyanet'e göre Muharrem ayında oruç tutulur mu ? Merih Demiral ceza aldı mı? Merih Demiral UEFA'dan kaç maç ceza aldı? Aynur Aydın kimdir? Aynur Aydın kaç yaşında, nereli? Aynur Aydın hayatı ve kariyeri! AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN? 2024 Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alınması Resmi Gazete'de yayınlandı! Resmi Gazete bugün (5 Temmuz) kararları neler? MASTERCHEF 5 TEMMUZ TANITIMI İZLE | Masterchef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?
Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı

Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title