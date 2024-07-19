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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Temmuz Ayında 1 Milyar 21 Milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemesi Yapıldı

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuz ayında 1 milyar 21 milyon TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuz ayında 1 milyar 21 milyon TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, yazılı açıklama ile çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti. SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarının altını çizdi. Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini kaydeden Bakan Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuz ayına ilişkin 1 milyar 21 milyon TL tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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