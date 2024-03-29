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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Tekirdağ'da Esnafı Ziyaret Etti

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da esnafı ziyaret etti.

Göktaş, Tekirdağ programı kapsamında Çerkezköy ilçesine geldi.

Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Göktaş, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

Göktaş, ziyaretlerinde Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel ve Cumhur İttifakı Çerkezköy Belediye Başkan adayı Abdullah Öğe'ye destek istedi.

"Tekirdağ'a eser ve hizmet siyaseti gelsin istiyoruz"

Göktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ gelini olduğu için sık sık kente geldiğini söyledi.

Seçimin önemli olduğunu ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Tekirdağ'a eser ve hizmet siyaseti gelsin istiyoruz. 22 yıldır diğer illerimizde gerçekleştirdiğimiz eser ve hizmet siyasetini hem Tekirdağlı hem Çerkezköy hem de Çorlu'daki hemşerilerimize ve diğer ilçelerimize kazandırmak istiyoruz.

Abdullah Öğe başkanımız her zaman vatandaşın yanında, sıkıntıları biliyor, çözüm önerileri var. Diğer yanda Süleymanpaşa ilçesini şahlandıran Cüneyt Yüksel başkanımız var. Kendilerinin eserlerinden, hizmetlerinden şüphe duymuyoruz. Her zaman yanlarındayız, Tekirdağ'a güzel hizmetler gelsin istiyoruz. Hem vatandaşlarımız hem Tekirdağ'ımız büyüsün güçlensin istiyoruz."

Bakan Göktaş'a, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, Gökhan Diktaş, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yüksel ve Cumhur İttifakı Çerkezköy Belediye Başkan adayı Öğe de eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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