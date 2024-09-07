Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Siirt Valiliğine Ziyarette Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Siirt Valiliğine ziyarette bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Göktaş, Siirt Valiliğini ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bakan Göktaş ve beraberindekiler, Vali Kemal Kızılkaya ile makamında görüşerek, kentteki çalışmalara ilişkin brifing aldı.

Ziyarette, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve MHP İl Başkanı Cengizhan Tükenmez de hazır bulundu.