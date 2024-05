Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Otizm Hizmetlerini İyileştirmek İçin Çalışma Planı Oluşturacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Danışmanlarımız, her aileye, ihtiyaçları doğrultusunda belirli aralıklarla takibini yapmak üzere bir çalışma planı oluşturacak. Böylece, otizmli bireyin en uygun hizmetlere ulaşması için aileyle birlikte karar alma süreçlerine yardımcı olacağız." dedi.

Bakan Göktaş, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Üsküdar Yerleşkesi'nde düzenlenen FSMVÜ ile Otizm Protokolü töreninde, araştırmaların son yıllarda otizm yaygınlık oranlarının hızla arttığını gösterdiğini söyledi.

Bu artış hızı ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar karşısında otizmi daha geniş bir perspektifle ele almak durumunda olduklarını ifade eden Göktaş, bu anlamda mevcut çalışmalarını belirli periyotlarla gözden geçirdiklerini ve yeni hizmet modelleri geliştirdiklerini belirtti.

Yaptıkları alan çalışmalarını konuyla ilgili tecrübelerle birleştirerek yeni politikalar ürettiklerini dile getiren Göktaş, "Politika geliştirme süreçlerimizde, kamu, STK, akademi ve diğer paydaşlarımızla işbirliği içinde tüm tarafların talep ve görüşlerini alarak ilerliyoruz. Bu anlayışla son 22 yılda bu konuda önemli adımlar attık. 2016 yılında ilan ettiğimiz 'Otizm Spektrumlu Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı' ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu eylem planının devamı niteliğindeki ve 2023 ile 2030 arasını kapsayan 'Otizm Spektrumlu Bireylere Yönelik II. Ulusal Eylem Planını' 2 Nisan 2023 Dünya Otizm Farkındalık gününde kamuoyuyla paylaşmıştık." diye konuştu.

"Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli"

Eylem planıyla erken tanı için otizm tarama programı ve etkili bir hizmet sunumu için erken müdahale programı oluşturduklarını anlatan Göktaş, böylece özel eğitim sisteminin güçlendirilmesini sağladıklarını ifade etti.

Ayrıca pilot uygulamasını başlattıkları "Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli" ile Bakanlığa başvurduğu andan itibaren otizmli birey ve ailesi için bir sosyal hizmet danışmanı görevlendireceklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Danışmanlarımız, her aileye, ihtiyaçları doğrultusunda belirli aralıklarla takibini yapmak üzere bir çalışma planı oluşturacak. Böylece, otizmli bireyin en uygun hizmetlere ulaşması için aileyle birlikte karar alma süreçlerine yardımcı olacağız. Bunun yanı sıra ailelerimize psikososyal destek hizmeti vereceğiz. Bakanlık olarak, çalışmalarımızı her bireyin özel olduğu inancıyla yürütüyoruz. Her vatandaşımızın özel durumuna büyük bir hassasiyetle yaklaşıyor, hizmetlerimizi titizlikle yürütüyoruz. Bu durumun önemi, hepimizin bu meseleye daha bütüncül ve kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşmamızı önemli kılıyor."

Hem otizmli bireylerin hem ebeveynlerin hem de bakım verenlerin sosyal hayatına etki eden tüm faktörleri detaylıca ele almaları gerektiğine dikkati çeken Göktaş, "Bu anlamda, bilimin bizler için çok kıymetli bir yeri bulunuyor. Tüm çalışmalarımızda olduğu gibi otizm konusunda da bir farkındalık oluşturmak, bu alanda verdiğimiz hizmetlerin kalitesini artırmak adına üniversitelerle işbirliklerini önemsiyoruz. FSMVÜ'nün bu alanda çok kıymetli çalışmaları bulunuyor." diye konuştu.

Göktaş, her biri birbirinden kıymetli bu çalışmaların Bakanlık olarak FSMVÜ ile yapılan işbirliğini kendileri için daha da anlamlı kıldığını belirterek, "Bugün atacağımız imzalardan sonra ortaklaşa yürüteceğimiz çalışmaların bu konudaki faaliyetlerimize katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz." dedi.

FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek de özel gereksinimli bireylerle ilgili ilkleri uygulayan bir üniversite olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile FSMVÜ arasında "Özel Gereksinimli Bireylere Sunulan Hizmetlere Yönelik İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Törenin ardından rektör Şimşek, Bakan Göktaş'a Fatih Sultan Mehmet portresi hediye etti.