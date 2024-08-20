Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mardin'de Telkari Ustalarını Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mardin'de telkari ustaları ve İpekyolu Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Bakan Göktaş, merkez Artuklu ilçesi Birinci Cadde'de Devlet Sanatçısı telkari ustası İbrahim Cihan'ı ve UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri ödülünü alan Süryani Suphi Hindiyerli'yi atölyelerinde ziyaret etti.

Ustalardan telkari sanatı hakkında bilgi alan Göktaş, ustalarla telkari parlatma işlemi yaptı.

Bakan Göktaş'a, Cihan telkari broş hediye etti.

Daha sonra Birinci Cadde'de esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Göktaş, İpekyolu Kadın Kooperatifi'ni ziyaret ederek kadınlarla bir araya geldi.

Bakan Göktaş'a ziyaretlerinde Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam da eşlik etti.