AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş depreminin 6. ayında mesaj paylaştı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 6'ncı ayında 'Unutmadık, unutmayız. Biz, buradayız' mesajıyla sosyal medya hesabında bir video klip paylaştı.

Bakan Göktaş, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin 6'ncı ayında sosyal medya hesabından bir video klip paylaştı. Göktaş, depremlerin ardından 85 milyon vatandaşın tek yürek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her çağrıda bize uzanan elleri sımsıkı tuttuk" diyen Göktaş, "Her talebi en hızlı şekilde gerçekleştirmek için gece gündüz sahada kaldık. Yüzyılın felaketini yüzyılın fedakarlıklarıyla atlatıyoruz. Yaralarımızı hep beraber sardık, sarmaya da devam edeceğiz. Bu felaket, içimizdeki kahramanların ne kadar çok olduğunu, bir araya geldiğimizde neler yapabileceğimizi gösterdi. Yaşadıklarımızı unutmayacağız, vefat eden vatandaşlarımızı her zaman rahmetle anacağız. Bununla birlikte birbirinden değerli illerimizi depremin yan etkilerine terk etmeyeceğiz. Sizleri sadece depremle anılan şehirler olmaktan her geçen gün biraz daha uzaklaştıracağız. Hız kesmeden aziz milletimiz için her şeyin en güzelini sunmaya devam edeceğiz. İyiliği güçlendirmek için inancı ve ümidi koruyacağız. Hep beraber yeni Türkiye'yi daha aydınlık ufuklara taşıyacağız" dedi.