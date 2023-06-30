Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze ve Huzurevi sakinlerini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı'nın 3. gününde Darülaceze ve Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Bakan Göktaş, ziyaretlerde vatandaşlarla bayramlaştı ve sohbet etti. Ayrıca, Darülaceze'ye yapılacak olan Sosyal Hizmet Şehri projesi Londra'da ödül aldı.

Kurban Bayramı'nın 3. gününde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Okmeydanı'nda bulunan Darülaceze'yi ziyaret etti. Bakan Göktaş, burada yaşayan vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci de Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a eşlik etti. Darülaceze ziyaretinin ardından Mahinur Özdemir Göktaş, Bahçelievler Huzurevi'ne gitti. Bakan burada da huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.

"SOSYAL HİZMET ŞEHRİ PROJEMİZ EN İYİ KAMU HİZMETİ MİMARİSİ KATEGORİSİNDE 27 HAZİRAN'DA LONDRA'DA ÖDÜL ALDI"

"SOSYAL HİZMETLER VE SOSYAL YARDIMLARDA BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde AK Parti hükümetleri olarak sosyal hizmetler ve sosyal yardımlarda büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Özgün hizmet modelleri geliştirdik. Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetleri sistematikleştirdik ve en önemlisi başarıyla uyguladık. Türkiye yüzyılında her yaş için toplum diyerek atacağımız adımlarla geçmişimizle bağımızı koparmadan yaşlılarımızın toplumumuza kattığı değerin farkında olarak geleceğimizi inşa edeceğiz. Gelişen dünyayla uyumlu olarak hayata geçireceğimiz politika ve hizmetlerimiz ile yaşlılarımızın insanlık onuruna yaraşır bir yaşam sürmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak toplumumuzun tüm hassas gruplarına Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda samimiyetle, azimle ve kararlılıkla tüm kadrolarımızla dün olduğu gibi bugün de hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.