Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze ve Huzurevi sakinlerini ziyaret etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı'nın 3. gününde Darülaceze ve Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Bakan Göktaş, ziyaretlerde vatandaşlarla bayramlaştı ve sohbet etti. Ayrıca, Darülaceze'ye yapılacak olan Sosyal Hizmet Şehri projesi Londra'da ödül aldı.
Kurban Bayramı'nın 3. gününde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Okmeydanı'nda bulunan Darülaceze'yi ziyaret etti. Bakan Göktaş, burada yaşayan vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci de Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a eşlik etti. Darülaceze ziyaretinin ardından Mahinur Özdemir Göktaş, Bahçelievler Huzurevi'ne gitti. Bakan burada da huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.
"SOSYAL HİZMET ŞEHRİ PROJEMİZ EN İYİ KAMU HİZMETİ MİMARİSİ KATEGORİSİNDE 27 HAZİRAN'DA LONDRA'DA ÖDÜL ALDI"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Darülaceze bizim en kıymetli kurumlarımızdan birisi. Cennet mekan Abdülhamit Han'ın bizleri bıraktığı değerli bir miras. Sultan 2. Abdülhamid Han'ın yüksek ferasetiyle kurulan Darülaceze çatısı altında kimsesizlere, yaşlılara ve çocuklara bir şefkat kapısı olarak 128 yıldır kucak açıyoruz. Bu mirası kuşaklar ötesine taşıyacak projeler ile ecdadımıza yakışır bir nesil olma çabası içerisindeyiz. Vatandaşımızın hayat kalitesini yükseltmek, refahını artırmak bizim birincil önceliğimiz. Bu bilinçle her bir vatandaşımıza güven içinde yaşayabileceği, huzurlu bir ortam sağlamak için çalışıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak biz 85 milyon vatandaşımızın doğrudan muhatabıyız. Vatandaşlarımızın devlet ile temasındaki ilk kapılardan birisiyiz. Bu anlayışla sosyal hizmetlerimizi her bir vatandaşımıza ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Toplumumuzu oluşturan her bir ferde ulaşmak ve sosyal refahı paylaşmak bakanlık olarak bizim temel felsefemiz. Tarihimize baktığımızda Sosyal Hizmetler anlamında dünyanın çok az ülkesine nasip olacak derecede zengin ve köklü bir geçmişe sahibiz. Darülaceze gibi sosyal hizmetler alanında dünyaya örnek çok önemli modellerimiz var. Yaklaşık 600 vatandaşımıza hizmet veren, Darülaceze kuruluşundan bu yana 30 bini çocuk olmak üzere toplam 72 bin kişiye din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan sosyal hizmet sundu. Dünyada tek örnek olacak şekilde tasarlanmış Darülaceze sosyal hizmet şehri, sağlıklı veya yatağa bağımlı kişiler çocuklar için oluşturulan yaşam alanları ile hizmet verecek. Ayrıca rehabilitasyon ünitesi, cami, kilisesi, havrasıyla yer aldığı ibadethanelerine kadar tüm birimlerini içerecek. İnşallah yakın bir gelecekte de hizmet vermeye başlayacak. Heyecanla bekliyoruz. Sosyal hizmet şehrimiz birçok fonksiyonu içinde barındıracak. Göletleriyle, havuzlarıyla, rehabilitasyon alanlarıyla sakinlerimizin vakit geçireceği alanlar olacak. Çeşitli atölyelerle, uluslararası konferanslara ev sahipliği yapacak kapasitede birçok komplekslere sahip. Sanat alanları ve bir şehrin ihtiyaç duyacağı birçok imkanı da içinde barındıracak. Sosyal hizmet şehri projemiz dünyanın en saygın gayrimenkul ödüllerinden biri olan International Property Awards'ta ödüle layık görüldü. Projemiz de ülkemiz adına en iyi kamu hizmeti mimarisi kategorisinde 27 Haziran'da Londra'da ödül aldı. Bu ödül bizler için ayrı bir gurur vesilesi oldu" dedi.
"SOSYAL HİZMETLER VE SOSYAL YARDIMLARDA BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRDİK"
Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde AK Parti hükümetleri olarak sosyal hizmetler ve sosyal yardımlarda büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Özgün hizmet modelleri geliştirdik. Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetleri sistematikleştirdik ve en önemlisi başarıyla uyguladık. Türkiye yüzyılında her yaş için toplum diyerek atacağımız adımlarla geçmişimizle bağımızı koparmadan yaşlılarımızın toplumumuza kattığı değerin farkında olarak geleceğimizi inşa edeceğiz. Gelişen dünyayla uyumlu olarak hayata geçireceğimiz politika ve hizmetlerimiz ile yaşlılarımızın insanlık onuruna yaraşır bir yaşam sürmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak toplumumuzun tüm hassas gruplarına Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda samimiyetle, azimle ve kararlılıkla tüm kadrolarımızla dün olduğu gibi bugün de hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.