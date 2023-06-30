Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bahçelievler Huzurevi sakinleriyle bayramlaştı. Göktaş, huzurevinde kalan vatandaşlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı. Konuşmasında büyüklerin önemine vurgu yapan Göktaş, yaşam şartlarını iyileştirmek için çalıştıklarını belirtti. Huzurevi sakinlerine hizmet veren personel ve kurumların yöneticilerine teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bahçelievler Huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.

Huzurevinde kalan vatandaşlarla tek tek tokalaşan Göktaş, onların bayramlarını kutladı.

Burada konuşan Göktaş, Kurban Bayramı vesilesiyle huzurevi sakinleriyle bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek "Bizler büyüklerimizin duasıyla ayakta duran, onların gölgesinde dinlenen, büyüklerinden aldığı nasihatlerle geleceğine yön veren, çalışan, üreten bir Türkiye olmaya devam edeceğiz. Bilgeliğinize, öngörülerinize, tecrübelerinize her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Yaşam şartlarınızı iyileştirmek, sizlere daha iyi imkan sunmak için gereken tüm adımları atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Toplumun her bireyinin hayat kalitesini yükseltmek için çalıştıklarını anlatan Göktaş, "Bu anlamda siz değerli büyüklerimizin ihtiyaçlarının çeşitliliğini, özgünlüğünü ve farklılığını göz önünde bulunduruyoruz. Hizmetlerimizi toplumsal yapımıza uygun, hem siz büyüklerimizin hem de sizlere bakım veren personelimizin işlerini kolaylaştıracak şekilde planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, huzurevi sakinlerine hizmet veren personel ve kurumların yöneticilerine teşekkür etti.

Konuşmasının ardından huzurevi sakinleriyle sohbet eden Göktaş, onlara çeşitli hediyeler verdi.