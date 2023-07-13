Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Kamuda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının istihdamı 48 bin 819'a ulaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, bugün yapılacak 263 atama ile kamuda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının istihdamının toplamda 48 bin 819'a ulaşacağını belirtti. Göktaş, şehit yakınlarına, gazilere ve ailelerine daha iyi imkanlar sunmak için çalıştıklarını ve sorunlarının çözülmesi için hassasiyet gösterdiklerini ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün yapacağımız 263 atama ile kamuda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının istihdamı toplam 48 bin 819'a ulaşmış olacak." dedi.

Göktaş, Bakanlık binasında düzenlenen, Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde yaptığı konuşmada, aziz şehitler ve kahraman gazilerin, cesaretleriyle vatan borçlarını ödediklerini belirtti.

Kendilerine düşen görevin de şehitlerin emanetlerine ve gazilere sahip çıkmak olduğunu söyleyen Göktaş, şehit yakınlarına, gazilere ve ailelerine daha iyi imkanlar sunmak için çalıştıklarını, sorunlarının ivedilikle çözülmesi için hassasiyet gösterdiklerini anlattı.

Bakan Göktaş, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok hizmeti devam ettirdiklerini, yeni hizmet modelleriyle mevcut çalışmaları desteklediklerini kaydetti.

AK Parti iktidarlarında şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için önemli düzenlemeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Göktaş, gelir desteğinden istihdam hakkına, sağlık hizmetlerinden eğitime varana kadar pek çok alanda çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Göktaş, hak sahibi şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malullerinin çeşitli toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandığını, Türk Hava Yolları ile imzalanan protokolle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına uçak biletlerinde 1 Aralık 2022'den itibaren yüzde 50 indirim uygulanmasını hayata geçirdiklerini anımsattı.

Mahinur Özdemir Göktaş, eğitim destekleriyle de şehit ve gazi çocuklarının hayata hazırlanırken yanlarında olduklarını söyledi.

Bu çalışmaları daha verimli hale getirebilmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getiren Göktaş, şöyle devam etti:

"Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza yönelik en önemli başlıklarımızdan birisi de istihdam. İstihdam hakkının verildiği 1995 yılından 2002 yılına kadar 6 bin 315, bu yıl nisan ayında yaptığımız atamayla birlikte 48 bin 556 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamuda istihdamını sağladık. Bugün yapacağımız 263 atama ile kamuda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının istihdamı toplam 48 bin 819'a ulaşmış olacak."

Bakan Göktaş, gazi İbrahim İpek Erayhan'ın 11 aylık kızı Setenay Gökçe Erayhan ile butona basarak, 263 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarına atanması işlemini başlattı.

"Setenay ailecek moral kaynağımız oldu"

Suriye'de 2021'de Fırat Kalkanı Harekatı sırasında bacağından yaralanması sonucu gazi olan İbrahim İpek Erayhan da yapılan atama sonucu ODTÜ'ye teknisyen olarak yerleşti.

Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Erayhan, mesleğinin elektrik elektronik üzerine olduğunu, önceden asker olarak hizmet ettiği ülkesine artık teknisyen olarak hizmet vereceğini dile getirdi.

Yaralandıktan sonra zor bir iyileşme sürecinden geçtiğini anlatan Erayhan, "Gazi olduktan sonra ikinci kızım Setenay dünyaya geldi. Setenay ailecek moral kaynağımız oldu." diye konuştu.