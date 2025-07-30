Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kadın Belediye Başkanlarıyla Toplandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkezi'nde kadın belediye başkanlarıyla bir araya gelerek, belediyelerin ihtiyaçları ve "Aile Yılı" kapsamında yerel yönetimlerle yürüttükleri projelere ilişkin toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un ev sahipliğinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Sayın Tuğba Işık Ercan ve kadın belediye başkanlarımız ile bir araya geldik. Belediyelerimizin ihtiyaçları ve Aile Yılı kapsamında yerel yönetimlerle yürüttüğümüz projeler üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Güçlü kadınlarla temeli sağlam bir gelecek inşa ediyoruz. Kıymetli Bakanımıza, dokunduğu her yeri güzelleştiren Belediye Başkanlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."