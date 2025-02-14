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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Yunan ve Fransız Meslektaşıyla Görüştü

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yunanistan ve Fransa'nın sosyal hizmetler alanındaki işbirliğini görüşmek üzere Paris'te bir araya geldi. Aile, kadın, çocuk ve engelli bireylerin sosyal hizmetleri konularında iş birliği imkanları değerlendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yunanistan Sosyal Uyum ve Aile Bakanı Sofia Zacharaki ile Fransa'nın başkenti Paris'te görüştü.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zacharaki ile görüşmelerinde, ailenin güçlendirilmesi, kadınlara yönelik politikalar, çocukların korunması, engelli bireylerin topluma tam entegrasyonu, sosyal yardım ve sosyal hizmetler alanlarında yürütülen programları değerlendirdiklerini bildirdi.

5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı kapsamında iki ülke bakanlıkları arasında imzalanan "Sosyal Hizmetler Alanında Mutabakat Zaptı" çerçevesindeki işbirliği olanaklarını gözden geçirdiklerini belirten Bakan Göktaş, ülkeler arasındaki güçlü tecrübe paylaşımını sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
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