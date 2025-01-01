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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, tedavisi süren AK Parti'li Gök'ü ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, tedavisi süren AK Parti'li Gök'ü ziyaret etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 12 Ekim'de Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayşenur Gök'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 12 Ekim'de Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayşenur Gök'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, Gök'ü tedavisinin devam ettiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Göktaş, ziyarette telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gök ile görüştürdü.

Bakan Göktaş, "Hastanede AK Parti Ankara Gençlik kollarından kızımız Ayşenur'un yanındayım. Size selam vermek onun moralini yükseltecektir. Şu anda morali gayet yerinde." diyerek, telefonu Gök'e uzattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde, Gök'e nasıl olduğunu sorarak, "Ben de İstanbul'dayım, inşallah Ankara'ya döndüğümde senin ziyaretine geleceğim." dedi. Gök'ün sağlık durumu ile yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesine de selamlarını iletti.

Ayşenur Gök de görüşmeden duyduğu mutluluğu ve heyecanı dile getirerek, sağlık durumu hakkında Erdoğan'a bilgi verdi. Fizik tedavi sürecinin devam ettiğini aktaran Gök, "Kendimi iyi hissediyorum. Çalışacağım, iyi olacağım Sayın Cumhurbaşkanı'm inşallah." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Geçirdiği kaza sonrası tedavisi devam eden Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız Ayşenur Gök kızımızı hastanede ziyaret ettim. Bu davanın her bir ferdiyle kendi evladı gibi ilgilenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ayşenur ile telefonda görüşerek hem moral verdi hem de sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Güzel kızımızın taburcu olmasını sabırsızlıkla bekliyoruz."

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
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