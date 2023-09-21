Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan veli toplantısı paylaşımı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Annelik görevi de diğer görevlerimiz gibi 7/24 mesai istiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Annelik görevi de diğer görevlerimiz gibi 7/24 mesai istiyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler'in (BM) 78. Genel Kurulu için ABD'de bulunan Bakan Göktaş, Türkiye'ye döner dönmez oğlunun veli toplantısına katıldığını belirtti.

Bakan Göktaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye döner dönmez ayağımın tozuyla oğlum Yusuf'un veli toplantısına yetiştim. Annelik görevi de diğer görevlerimiz gibi 7/24 mesai istiyor."