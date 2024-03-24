Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Şehit Teğmen Günay'ın Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit Teğmen Ramazan Günay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Göktaş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği İzmir'de, geçen yıl aralık ayında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Günay'ın Buca ilçesindeki baba ocağını ziyaret etti.

Şehidin ailesiyle bir araya gelen Göktaş, başsağlığı dileklerini iletti.