Bakan Göktaş'tan bayramda toplu mesaj uyarısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bayram hatırlamak, hatırlanmaktır. Kıymeti, toplu atılan mesajlarda değil, gönülden yapılan bir aramada, sıcak bir muhabbette ve içten bir ziyarette saklıdır." ifadelerini kullandı.

Göktaş, NSosyal hesabından, Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı.

Paylaşımında, "Bayram hatırlamak, hatırlanmaktır." ifadesini kullanan Göktaş, şunları kaydetti:

"Kıymeti, toplu atılan mesajlarda değil, gönülden yapılan bir aramada, sıcak bir muhabbette ve içten bir ziyarette saklıdır. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzun ışığında, bu bayram uzakları yakın edelim, büyüklerimizin kapısını çalalım, küçüklerimizin gönlüne dokunalım. Büyük Türkiye ailemize yan yana, gönül gönüle, bereketli bir Kurban Bayramı diliyorum. Bayramımız mübarek olsun."

"Bu bayram sizden küçük bir ricam var, toplu mesaj göndermeyin"

Video mesajında ise toplu mesaj kullanımına değinen Göktaş, şu sözleri sarf etti:

"Bayramlarda sevdiğiniz insanlardan toplu mesajlar aldığınızda ne hissediyorsunuz? Gelin bu bayramda bir farklılık yapalım. Yakınlarımıza toplu mesajlar atmayalım. Çünkü bayramlar sadece takvimdeki özel günler değildir. Bayramlar hatırladığımız, hatır sorduğumuz, ziyaret ettiğimiz zaman bayram olur. Bu bayram öncesi huzur evimizdeki büyüklerimizle, devlet koruması altındaki çocuklarımızla, engelli kardeşlerimizle, şehit ve gazi ailelerimizle bir araya geldik. Bir kez daha gördüm ki insanların en çok ihtiyaç duyduğu şey hatırlanmak. Bu yüzden bu bayram sizden küçük bir ricam var, toplu mesaj göndermeyin. Mümkünse arayın, mümkünse ziyaret edin. Bir büyüğün elini öpün, bir çocuğu sevindirin. Bir gönüle dokunun. Çünkü bayram mesajla değil, muhabbetle güzeldir. Bayram uzaktan değil, yakın olunca güzeldir. Bayram birlikte güzeldir."