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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Gazze'de gerçekleştirilen soykırım yüreğimizi parçalıyor"

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da tepki gösteren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Adeta açık hava hapishanesine dönüşen Gazze'de gerçekleştirilen soykırım yüreğimizi parçalıyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da tepki gösteren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Adeta açık hava hapishanesine dönüşen Gazze'de gerçekleştirilen soykırım yüreğimizi parçalıyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hem uluslararası boyutta hem de ikili ilişkilerde sürekli bu konuyu gündeme getiriyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Elazığ AK Parti İl Başkanlığında partililer ile bir araya geldi. Kentte yapılan başarılı hizmetlerin AK Parti'nin belediyecilik anlayışını göstermesi bakımından önemli olduğunu ifade eden Göktaş, yerel seçimlerle ilgili çalışmanın önemine de vurgu yaptı.

Konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da tepki gösteren Göktaş, "Adeta açık hava hapishanesine dönüşen Gazze'de gerçekleştirilen soykırım yüreğimizi parçalıyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hem uluslararası boyutta hem de ikili ilişkilerde sürekli bu konuyu gündeme getiriyoruz. Ateşkesin sağlanması, insani yardımların yerine ulaştırılmasına yönelik pek çok girişimde bulunuyoruz. Bakanlık olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Filistinli hasta, yaralı ve kimsesiz çocukların Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmalara devam ediyoruz. Daha önce de Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yetim kalan Ukraynalı çocuklara yardım eli uzatmıştık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde öyle bir ülkeyiz ki nerede bir mazlum var Türkiye ve cumhurbaşkanımız orada. Filistin'deki, Gazze'deki çocuklarımızı, kadınlarımızı da unutmadık, unutmuyoruz. Maalesef orada katledilen insanlar televizyonlarda birer rakam olarak ifade edilip geçiliyor halbuki onlar birer can, birer insan. Filistinli, Gazzeli kadın ve çocuklarımız yalnız değil. Bizler her zaman olduğu gibi onlara sahip çıkmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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