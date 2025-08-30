Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "30 Ağustos, vatan sevgisiyle tek yürek olan milletimizin zaferidir." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"30 Ağustos, vatan sevgisiyle tek yürek olan milletimizin zaferidir. Bugün, geçmişimizi gururla anmanın yanında, 103 yıl önceki ruhu yarınlarımıza taşımanın sorumluluğunu üstleniyoruz. Bu duygularla Zafer Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."