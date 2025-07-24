Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan, Eskişehir'deki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir Seyitgazi'deki orman yangınına ilişkin, "Yangından etkilenen vatandaşlara ve şehitlerimizin ailelerine yönelik psikososyal destek hizmetlerimizi ilk andan itibaren hızlı ve kapsamlı bir şekilde sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Seyitgazi'deki orman yangınını söndürme çalışmaları esnasında 10 personelin şehit düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

Yangın nedeniyle Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyünün tahliye edilerek vatandaşların KYK yurtlarına ve yakınlarının yanına yerleştirildiğini aktaran Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek ekiplerinin ise yangının başından itibaren aktif olarak görev aldığını vurguladı.

Bakan Göktaş, "35 personelimiz yangın bölgesinde ve yaralılarımızın tedavi gördüğü hastanelerde 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyorlar. Yangından etkilenen tüm illerimizde il müdürlerimiz ile süreci yakından takip ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Şehit haberlerinin ailelere bildirilmesi sürecinin ilgili kurumlarla birlikte farklı illerde psikososyal destek ekipleri eşliğinde yürütüldüğünü belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Yangından etkilenen vatandaşlara ve şehitlerimizin ailelerine yönelik psikososyal destek hizmetlerimizi ilk andan itibaren hızlı ve kapsamlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bakanlık olarak bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Şehit olan 10 personele Allah'tan rahmet, yaralanan 14 personele acil şifalar diliyorum."