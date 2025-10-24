Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 'STK'da Kadın Olmak' Programına Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 'STK'da Kadın Olmak' Programına Katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kayseri’de gerçekleştirilen 'STK'da Kadın Olmak' programında kadınların sivil toplum içerisindeki önemine vurgu yaptı. Ayrıca, kadın girişimciliğini desteklemek için çeşitli projeler ve eğitimler gerçekleştirdiklerini belirtti.

'STK'DA KADIN OLMAK' PROGRAMINA KATILDI

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kayseri programı kapsamında 'STK'da Kadın Olmak' konulu programa katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, "Sivil toplum, toplumun vicdanı, dayanışmanın kalbidir. Her yere gönüllülük eliyle uzanan, toplumun nabzını en yakından tutan güçlü bir yapıdır. Bu yapının içinde yer alan kadınlar ise şefkatiyle, sezgisiyle ve adalet duygusuyla sivil toplumun ruhunu yaşatan en değerli aktörlerdir. Tarihimiz kadınların, vakıflar ve yardımlaşma ağları kurarak, toplumsal sorunlara çözüm üreterek, sivil inisiyatifin öncülüğünü yaptığı sayısız örnekle doludur. Yüzyıllar öncesinden bizlere miras kalan bu gelenek, bugün sizlerin emeği, gayreti, üstün fedakarlığı ile devam ediyor. Gönüllü faaliyetlerde, yardım kampanyalarında, vakıf ve dernek çalışmalarında kadın eli değen her işin daha da bereketlendiğini görüyoruz. Özellikle afet zamanlarında yaraları sarmak için ihtiyaç sahibinin yanına ilk koşanlar arasında kadınların var olduğunu biliyoruz. Bu anlamda kadınların bu yapılardaki varlığı sadece bir temsil değil, aynı zamanda denge, duyarlılık ve kapsayıcılık demektir" dedi.

'7 BİN 532 KADIN GİRİŞİMCİYE E-TİCARET YOLUYLA SATIŞ YAPMALARINI SAĞLADIK'

Kadın girişimciliğini, istihdamını ve liderliğini destekleyen adımları, sivil toplumun dinamizmiyle buluşturmaya önem verdiklerini aktaran Göktaş, "8 Mart'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile oluşturduğumuz Koordinasyon Kurullarıyla bu süreci yerelde daha kapsayıcı biçimde yürütüyoruz. Eğitim, mentörlük ve finansal destek programlarıyla her gün daha fazla kadının hayatına dokunuyoruz. Bunun yanı sıra bin 319 kadın kooperatifini her aşamada destekleyerek, daha güçlü ve sürdürülebilir yapılar haline getiriyoruz. Kadın girişimcilere ve kooperatiflere 'Proje Hazırlama Eğitimi' vererek kırsal kalkınma desteklerinden yararlanmalarını sağladık. Bu kapsamda 3 bin 165 kadına ulaştık. Hepsiburada ile kurduğumuz iş birliğiyle 7 bin 532 kadın girişimciye e-ticaret yoluyla satış yapmalarını sağladık" ifadelerini kullandı.

Furkan KAVUKLU-Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Bakan Kurum canlı yayında anlattı! İşte tarihi konut projesinin sahip olacağı imkan ve donatılar

İşte tarihi konut projesinin sahip olacağı imkan ve donatılar
'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! TELE1 TV'ye kayyum atandı

'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! TELE1 TV'ye kayyum atandı
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

O kentimiz aile katliamı ile sarsıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart

Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Bilanço ağır

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Bilanço ağır
Çin'in Ay'ın karanlık tarafında keşfettiği sır açığa çıktı

Çin'in Ay'ın karanlık tarafında keşfettiği sır açığa çıktı
Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart

Süper Lig'de inanılmaz maç! 7 gol, 3'ü iptal, bir de kırmızı kart
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti

Gören telefona sarıldı! Bir şehir vince asılı bu mesajı konuşuyor
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

1.5 yıldır boştaydı! Efsane teknik adam komşu Yunanistan'a gitti
90+4'te yediği golle kaybeden Arda Turan, 'Tüm sorumluluğu alıyorum' deyip ne yapacağını duyurdu

Maçı 90+4'te kaybetti! "Sorumluluk bende'' deyip ne yapacağını duyurdu
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.