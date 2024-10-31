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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sosyal Hizmet Projelerini Değerlendiriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sosyal Hizmet Projelerini Değerlendiriyor
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, il müdürleri ile toplantıda 2024 yılı projelerini değerlendirip 2025 yılı çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, il müdürleriyle yaptıkları toplantıda, bu yıl hayata geçirilen proje ve sosyal hizmet faaliyetlerini değerlendirdiklerini, 2025'te yapacakları çalışmalara dair görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılı projelerimizi ve sosyal hizmet faaliyetlerimizi değerlendirmek, 2025 yılında yürüteceğimiz çalışmalara dair görüş alışverişinde bulunmak üzere 81 il müdürümüz ile bir araya geldik. Toplantımızda, başta her bir şehre, mahalleye hatta aileye özgü koruyucu-önleyici faaliyetler belirlemeyi hedeflediğimiz sosyal risk haritası ve talep eden haneleri daha yakından takip ederek, sorunlara hızlı ve etkili çözümler bulmayı amaçladığımız aile rehberi sisteminin sürdürülebilir şekilde yaygınlaştırılması olmak üzere çalışmalarımızı istişare ettik."

Bakan Göktaş, il müdürleri özelinde Türkiye'nin dört bir yanında sosyal hizmetlerin vatandaşlara etkin biçimde ulaşması için 7 gün 24 saat özveriyle emek veren tüm çalışma arkadaşlarına başarı diledi.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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