Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Muğla'da konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, son dönemde ülkenin geleceği açısından çok önemli bir süreç geçirildiğini belirterek, "81 ilimizde Terörsüz Türkiye kardeşlik sofrasında şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya geleceğiz. Biz dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim şehit yakınları ve gazilerimizle olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret edip Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Göktaş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, şehrin ihtiyaçlarını görme konusunda bu ziyaretleri çok önemsediklerini söyledi.

Hizmetleri, şehrin ihtiyaçlarına göre şekillendirdiklerini belirten Göktaş, "Muğla'da doğurganlık hızı 1,23. Dolayısıyla burada da yaşlanan bir nüfusumuz var. Aynı zamanda ailelere yönelik yeni çalışmalarımızı da ele aldık. Bu çalışmalarımıza yönelik de istişarelerimizi gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde inşallah Muğla'ya güzel yatırımlar getirmeye devam edeceğiz." dedi.

Hizmet anlayışının temelinde güçlü bir sosyal devlet olma iradesi olduğunu dile getiren Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda insanı merkeze alan sosyal hizmet anlayışını hayata geçirdiklerini ve geliştirdiklerini vurguladı.

"Muğla'da son 23 yılda 122 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik"

Çocukların sağlıklı, güvenli ortamlarda büyümeleri, kadınların güçlendirilmesi, ailelerin daha güçlü ve güvenli ortamda yol alması, engelli ve yaşlıların aktif ve sağlıklı yaş almalarının çok önemli olduğunu dile getiren Göktaş, "Muğla'da son 23 yılda 122 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bakanlık yatırım ve desteklerimiz ise 8,6 milyar lirayı aştı. Muğla'da 8 sosyal hizmet merkezimizde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile 2017'den bu yana 89 bin 109 haneye bizzat ziyaretler geçekleştirdik. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını doğrudan hanelerde tespit ettik. İki aile destek merkezimizde hem kadınların hem gençlerin hem de çocukların güçlenmesi, mesleki becerilerinin gelişmesine katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Bakan Göktaş, çocuk hizmetlerini koruyucu aileler, eğitim ve gelişim programlarına kadar çok geniş bir yelpazede ele aldıklarını belirtti.

Sosyal ve ekonomik destek hizmetleriyle çocukların ailelerinin yanında büyümelerini sağladıklarını ifade eden Göktaş, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda Muğla'da 1314 çocuğumuza sosyoekonomik destek sağlıyoruz. Muğla'ya 2012'den bu yana 313,1 milyon liralık destek aktardık. Diğer yandan kuruluşlarımızda 126 çocuğumuza bakım, eğitim ve rehberlik hizmeti sunuyoruz. Kadınların mesleki eğitimi, girişimcilik, rehberlik ve danışmanlık hizmetleriyle destekliyoruz. 23 kadın kooperatifimize destek sağlıyoruz. Engelli bireyler için erişilebilirlik önceliğimizdir. 2 bakım ve rehabilitasyon merkezimizde 146 engelli bireyimize destek sağlıyoruz. Buralarda gündüz bakım hizmeti veriyoruz. Diğer yandan finansmanı bakanlığımız tarafından sağlanan 2 özel engelli bakım merkezimizde 134 engelli vatandaşımıza destek oluyoruz. 2 huzureviyle yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 203 büyüğümüze destek veriyoruz. Evde bakım yardımıyla engelli ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza çok önemli bir destek sağlıyoruz. Bu sayede ailelerin yanında bakım hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Muğla'da bugün, bu ay 4 bin 99 ailemizi de bu hizmetten faydalandırıyoruz. 2006'dan beri evde bakım yardımı için Muğla'ya aktarılan rakam ise 1,9 milyar liradır."

Göktaş, kimseyi geride bırakmama anlayışıyla hizmet verdiklerini, Muğla'da da 14 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfıyla devletin şefkat elini kentin her köşesine ulaştırdıklarını vurguladı.

Sosyal yardımlaşmaya 2003-2025 yıllarında 6,4 milyar lira kaynak aktarıldığını bildiren Göktaş, kentte tamamlanan ve hayata geçirilecek projeleri anlattı.

"Muğla'da aile ve gençlik fonumuza 1180 gencimiz başvurumuzda bulundu"

Bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz de aileyi güçlendiren çalışmalarımızı önceliklendiriyoruz. Yaşlanan nüfusumuzun ihtilaçlarına bir yandan cevap verirken, genç ve dinamik nüfus yapımızı korumaya yönelik önemli adımlar attık. Bu kapsamda 81 ilimizde yaygınlaştırdığımız aile ve gençlik fonumuzdan da Muğlalı genç kardeşlerimiz faydalanıyor. Bugüne kadar Muğla'da aile ve gençlik fonumuza 1180 gencimiz başvuruda bulundu. Doğum yardım sistemimizi güçlendirmiştik. Bugün itibarıyla 2 bin 824'ü Muğla'da olmak üzere 299 bin 421 annemiz doğum yardımından istifade ediyor. Bu kapsamda bugüne kadar Muğla'ya da 20,1 milyon liralık kaynak aktardık, aktarmaya da devam edeceğiz. Doğum yardım sistemimiz özellikle ikinci ve üçüncü doğumdan itibaren de düzenli ve 5 yıla yayılan bir doğum yardım sistemimizi de hayata geçirmiş olduk. Diğer yandan eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle gençlerimize yeni yuvalarında katkı sunuyoruz. Farkındalık çalışmalarımız ve ekonomik desteklerimiz de devam ediyor."

"Kardeşlik iklimini daha da güçlendirmeyi asli bir görev olarak görüyoruz"

Bakan Göktaş, ülkenin geleceği açısından çok önemli bir süreç geçirildiğini, 2 gün önce Gazi Meclis'te şehit yakınları, gaziler ve temsilen sivil toplum kuruşlarıyla beraber Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kapsamlı bir sunum gerçekleştirdiklerini anlattı.

Şehit yakınları ve gazilere yönelik sunulan mevcut hizmetler, aynı zamanda yeni dönemde Terörsüz Türkiye sürecinde bakanlığın çalışmalarını ele aldıklarını ve yapılacakları paylaştıklarını dile getiren Göktaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bakanlık olarak bu kardeşlik ikliminin daha da güçlendirmeyi asli bir görev olarak görüyoruz. 81 ilimizde Terörsüz Türkiye kardeşlik sofrasında şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya geleceğiz. Biz dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim şehit yakınları ve gazilerimizle olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda bu istişareler, sofralar bizler için çok çok kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da dile getirdiği gibi Terörsüz Türkiye, şehit ailelerimiz ve gazilerimizle birlikte yürüttüğümüz bir süreç. Biz bu süreci inşallah onlarla birlikte inşa edeceğiz."

Göktaş, Valilikteki programının ardından AK Parti ve MHP Muğla il başkanlıklarını ziyaret etti, yöneticiler ve partililerle görüştü.

Bakan Göktaş, daha sonra Güneşin Kadınları Muğla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret ederek, kadınlarla bir araya geldi.

Ziyarette kadınların yaptığı eserleri inceleyen Göktaş, 3 ayda tamamlanan Milas halısının iplerini kesip halıyı dokuma tezgahından aldı.

Ziyarete, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin, MHP İl Başkanı Burak Demirel ile kurum müdürleri katıldı.