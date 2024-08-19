Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Organize Sanayi Bölgesi İstihdam Ofisi ile protokol imzalayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Organize Sanayi Bölgesi İstihdam Ofisi ile protokol imzalayacaklarını belirterek, "Bu protokolle, Ankara'daki üniversitelerin meslek yüksekokulu ve mühendislik fakültelerinde eğitim gören kız öğrencilerin meslek edinmelerine destek olacağız." dedi.

Bakan Göktaş, CerModern'de düzenlenen "Kristal Ayaklar Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, sporun sınırları aşan, farklı toplumları bir araya getiren, insanları ortak bir heyecan etrafında birleştiren evrensel bir dil olduğunu söyledi.

Ödül alacak olan futbolcuların ise bu dilin birer temsilcileri olduğunu ifade eden Göktaş, kadın futbolcuların başarılı sporcular olarak ön plana çıkmasının, kadın futbolunun yıllar içindeki yükselişini beraberinde getirdiğini kaydetti.

"Kadın hakları ve refahı konusunda büyük adımlar attık"

Bakan Göktaş, sporda olduğu gibi hayatın her alanında kadınların daha fazla yer alması ve başarılı olması için büyük bir azim ve kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu noktada şu hususu özellikle vurgulamak isterim ki kadınların sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel alanlarla birlikte spor sahalarında da eşit haklara sahip olması hepimiz için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu anlayıştan hareketle Türkiye'de kadın hakları ve refahı konusunda büyük adımlar attık. Kadınlar, Türkiye ile güçlendi, Türkiye'ye güç veren bir konuma geldi."

Yapılan çalışmaları hiçbir zaman yeterli görmediklerinin altını çizen Göktaş, her geçen gün üzerine bir yenisini daha ekleyerek çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi. Göktaş, "Yaptığımız kanuni düzenlemelerle, hayata geçirdiğimiz faaliyet planları ve strateji belgeleriyle kadınların ülkemizin geleceğini şekillendiren güçlü birer aktör olmasını sağlıyoruz." diye konuştu,

"Ankara Organize Sanayi Bölgesi İstihdam Ofisi ile protokol imzalayacağız"

Kadınların gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarına, yeni beceriler kazanmalarına ve işletmelerini büyütme süreçlerine destek olduklarına da dikkati çeken Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın, Bakanlık olarak Ankara Organize Sanayi Bölgesi İstihdam Ofisi ile protokol imzalıyoruz. Bu protokolle, Ankara'daki üniversitelerin meslek yüksekokulu ve mühendislik fakültelerinde eğitim gören kız öğrencilerin meslek edinmelerine destek olacağız. Böylece kadınların ve genç kızlarımızın mesleki niteliklerini geliştirmelerine destek olacak, istihdamın artırılmasını sağlayacağız."

Göktaş, futbolda kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılıyor olmasının kendilerini de son derece mutlu ettiğini belirterek, kendisinin de çocukluğunda futbol oynadığını söyledi.

Kadın futbolunu desteklemeye özel önem verdiklerine işaret eden Göktaş, Bakanlık çatısı altında takımlar kurarak kız çocuklarının güzel bir geleceğe sahip olmalarına katkı sunduklarını vurguladı.

Göktaş, bu kapsamda 2015'te kurulan Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü ile kız çocuklarını spor yoluyla güçlendirerek sosyal hayata aktif katılımlarını sağladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ağrı'nın yanı sıra Sivas ve İstanbul kulüplerimizle de yakaladığımız bu ivmeyi hiç düşürmeden sürdürmeye devam ediyoruz. Bu anlamda bu yıl 2'nci lige yükselen Ağrı Kadın Futbol Takımımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Benzer şekilde Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı da gerek sahadaki başarıları gerekse kadın milli takımımıza kazandırdığı oyuncularla dikkat çekiyor. Futbolla hayatına yeni bir yön vermek isteyen tüm kızlarımızın her zaman yanındayız."

"Kadın futbolcuların yetenekleri ödüllendirildikçe sahalardaki eşitlik anlayışı da güçlenecek"

Kadınların bu alanda ezberleri bozmasının ayrımcılık kodlarının kırılmasını sağlayacağı değerlendirmesinde bulunan Göktaş, bu alandaki çalışmalarıyla Kadın Futbolcular Derneğinin önemli adımlarına şahitlik ettiklerini belirtti.

Bakan Göktaş, Derneğin Türkiye'de ilk defa düzenlediği "Kristal Ayaklar Ödül Töreni"nin kadın futbolundaki gelişmelere öncülük edeceğine inandığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın futboluyla ilgili farkındalık arttıkça, kadın futbolcuların yetenekleri ödüllendirildikçe sahalardaki eşitlik anlayışı da güçlenecektir. Bu anlamda takdim edilecek ödüller, sadece bir başarıyı simgelemekle kalmıyor, aynı zamanda yıllardır süren çaba, disiplin, özveri ve kararlılığın da bir takdiridir. Ben bu anlamda değerli sporcularımızı, yöneticilerimizi ve spora gönül veren herkesi en içten duygularımla tebrik ediyorum."

Törende ödül alan futbolcuları tebrik eden Bakan Göktaş, genç kızların hayatına dokunan ve kadının güçlendirilmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Göktaş, "Yılın Gol Kraliçesi" ödülünü almaya hak kazanan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET futbolcusu Armisa Kuc'a ödülünü verdi.

Göktaş ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte gecede onur konuğu olan ve "Kristal Altın Ödülü"nü alan Hakkarigücü Teknik Direktörü ve futbolcusu Cemile Timur ile Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'nın plaketini verdi.

Törene, Bakan Göktaş'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve davetliler katıldı.