Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, İtalya'da Engelliler Bakanı Locatelli ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4'üncü Türkiye- İtalya Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında ziyarette bulunduğu İtalya'da Engelliler Bakanı Alessandra Locatelli ile bir araya geldi. Göktaş, ikili görüşmede, başta sosyal hizmetler ve erişilebilirlik olmak üzere bakanlıklar arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar üzerinde durduklarını kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber, 4'üncü Türkiye- İtalya Hükümetlerarası Zirvesi için gittiği İtalya'da, İtalya Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanlığı Engelliler Bakanı Locatelli ile bir araya geldiklerini bildirdi. Göktaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ettiğimiz 4'üncü Türkiye- İtalya Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında, İtalya Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanlığı Engelliler Bakanı Sayın Alessandra Locatelli ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, başta sosyal hizmetler ve erişilebilirlik olmak üzere bakanlıklarımız arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar üzerinde durduk. İmzaladığımız mutabakatlarla, özellikle engelli bireylerin topluma tam katılımı, sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi ve kapsayıcı politikalar geliştirilmesi konularında bilgi ve tecrübe paylaşımını artıracağız."