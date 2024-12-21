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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Isparta'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Isparta'da ziyaretlerde bulundu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Isparta'da bir dizi ziyarette bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Isparta'da bir dizi ziyarette bulundu.

Bakan Göktaş, helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Ardından Isparta Valiliğini ziyaret eden Göktaş, Vali Abdullah Erin ile makamında bir süre görüştü.

Bakan Göktaş, ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
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