Bakan Göktaş, IDEF 2025 Fuarı'nı Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailelerin de 7'den 70'e katıldığı IDEF 2025'in dünyanın en önde gelen savunma sanayisi fuarlarından biri olduğunu belirterek, "Hakikaten burada milletimizi gururlandıran, göğsünüzü kabartan teknolojileri yerinde görmekten hem gururluyuz hem de çok mutluyuz." dedi.

Göktaş, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF 2025) son gününde ziyaret etti.

Bakan Göktaş, fuar alanında Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Roketsan, ASELSAN, TUSAŞ ve Baykar'ın stantlarını gezdi.

Yürütülen projeler ve yerli-milli savunma sanayisi ürünlerine ilişkin yetkililerden bilgi alan Göktaş, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek "Tayfun" ve "Çelik Kubbe" önünde fotoğraf çektirdi.

Göktaş, ziyaretin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı standında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bazı illerinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Devletin yangınlara karşı bütün imkanlarıyla sahada olduğunu belirten Göktaş, bakanlık olarak bütün vatandaşlara psikososyal destek başta olmak üzere, farklı alanlarda destek sunduklarını söyledi.

"Yeni gelişen teknolojileri burada ziyaret etmek bizleri gerçekten çok gururlandırıyor"

Göktaş, dünyanın en önde gelen savunma sanayisi fuarlarından birinde olduklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Çok gururluyuz. 54 ülkeden 1461 katılımcı firma var. 104 ülkeden 120 binden fazla ziyaretçi bu fuarı ziyaret etti. Bu sene 17'ncisi düzenleniyor. Ailelerin de 7'den 70'e katıldığı bir fuar ve bu da ayrıca gurur veriyor. Hakikaten burada milletimizi gururlandıran, göğsünüzü kabartan teknolojileri yerinde görmekten hem gururluyuz hem de çok mutluyuz. Bu alandaki gelişmeleri burada görmek, her 2 yılda bir aslında yeni gelişen teknolojileri burada ziyaret etmek bizleri gerçekten çok gururlandırıyor. Sadece ülkemiz içinde değil dünyada aslında bir gurur tablosu."

IDEF'in aslında savunma sanayisi diplomasisi de yapan bir fuar olduğuna dikkati çeken Göktaş, "33'ten fazla bakanın katıldığı, 270'ten fazla anlaşmanın imzalandığı çok nitelikli ve üst düzey bir fuar olarak bizi tekrar gururlandırdı." diye konuştu.

Göktaş, savunma teknolojilerinin önemi ve caydırıcılığı yanında beşeri sermayenin de aynı şekilde caydırıcı bir güç olduğunu vurgulayarak, "Genç ve dinamik nüfus yapımız bizim için çok kıymetli. Türkiye genç ve dinamik nüfus yapısıyla güçlü bir ülke. Bu da bizim için caydırıcı bir unsur. Genç ve dinamik nüfusumuzu korurken aynı zamanda bunun bir güç olduğunu vurgulamak istiyorum. Ailemizi her türlü tehdide karşı savunmak, özellikle gelecekte karşılaşabilecekleri her türlü riske karşı savunmak aslında ülkemizi savunmak ve korumaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiğini anımsatan Göktaş, bunun stratejik önemine işaret ederek, "Sadece bu yıl Aile Yılı olarak değil 2026-2035, önümüzdeki 10 yılı da Aile ve Nüfus 10 Yılı olarak ilan etti Sayın Cumhurbaşkanımız." dedi.

"Ailelerimizi oluşabilecek her türlü tehditten korumak adına çok önemli tedbirler alıyoruz"

Bakan Göktaş, Türkiye'de doğurganlığın azaldığına ve nüfusun yaşlandığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğurganlık bu şekilde düşmeye devam ederse önümüzdeki yıllarda çok farklı sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz fakat devletimiz bütün imkanlarıyla bu konuya da çok büyük önem veriyor. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Nüfus Politikaları Kurulu oluşturduk. Genç ve dinamik nüfus yapımızı, ailelerimizi oluşabilecek her türlü tehditten korumak adına çok önemli tedbirler alıyoruz ve almaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte beşeri sermayemizi korumak adına önemli çalışmalarımıza devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum."

Nüfus konusunun beka meselesi ve milli mesele olduğunun altını çizen Göktaş, bu konuda adım atmaya kararlı olduklarını söyledi.

Göktaş, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı başta olmak üzere fuarın kazandırılmasında emeği geçen bütün katılımcılara teşekkür etti.