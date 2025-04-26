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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 'Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' Vurgusu Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 'Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' Vurgusu Yaptı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6. Milli İrade Buluşmaları'nda aile kavramının önemine dikkat çekerek Türkiye Yüzyılı için güçlü aile yapısının gerekliliğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen 6. Milli İrade Buluşmaları'na katıldı.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ailenin muhabbetle, merhametle, sadakatle omuz omuza inşa edilen en güvenli sığınak ve liman olduğunu belirtti.

Türkiye Yüzyılı'nın, gücünü kadim değer ve en temel birim olan aileden alacağını vurgulayan Göktaş, "Bu konudaki sorumluluğumuzu Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen 6. Milli İrade Buluşmaları'nda ' Türkiye Yüzyılı'nda Aile' başlığıyla konuştuk. Dijital çağın zorlukları, değişen toplumsal dinamikler, gençlerin beklentileri… Tüm bu başlıklar karşısında ortak paydamız değişmiyor. Güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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